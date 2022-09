Putin: «não há pressa» em terminar a invasão na Ucrânia

Entornointeligente.com /

O presidente russo Vladimir Putin afirmou não ter planos para ajustar as operações militares da Rússia na Ucrânia, apesar da retirada russa na região de Kharkiv: «Não estamos com pressa… não há mudanças»

«O plano não está sujeito a ajustamentos», disse Putin aos repórteres durante uma cimeira regional no Uzbequistão. «As nossas operações ofensivas no Donbass em si não pararam. Estão a avançar a um ritmo lento… e o exército russo está a ocupar territórios cada vez mais novos», disse Putin.

Moscovo foi condenada internacionalmente por invadir a Ucrânia, país vizinho, mas Putin recusou a culpa pelos combates em curso.

Subscrever «Infelizmente, apenas o lado oposto, a liderança da Ucrânia, anunciou a sua rejeição do processo de negociação, e declarou que quer alcançar os seus objetivos por meios militares, no campo de batalha» , disse.

As acusações surgem após o presidente ucrâniano Zelensky ter afirmado que «a Rússia deixa apenas morte e sofrimento. Assassinos. Torturadores» , disse em relação as valas comuns com mais de 440 corpos descobertos esta quinta-feira, em Izium.

