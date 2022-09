Putin diz que nada perdeu. Kiev apela para a desocupação da Crimeia

Entornointeligente.com /

A conferência em Vladivostok era sobre economia, mas além de ter advertido a Europa que, caso imponha um teto para os preços do gás este será cortado, Vladimir Putin acabou por falar sobre a invasão da Ucrânia e até sobre a repressão no seu país. «Tenho a certeza de que não perdemos nada e não vamos perder nada», declarou, passando por cima das perdas de milhares de soldados da sua «operação militar especial». Enquanto isso, o governo ucraniano, moralizado com os avanços em Kherson e em Kharkiv, adverte os civis russos para desocuparem a Crimeia.

O presidente russo não perde uma oportunidade para vincar que a pressão do Ocidente não está a surtir qualquer efeito no seu país. Desta vez, durante o Forum Económico do Leste, disse que «a agressão económica, financeira e tecnológica» é um falhanço, tendo depois afirmado que o seu país nada perdeu nem nada irá perder.

«A sério? A Rússia perdeu mercados, reputação, tornou-se terrorista e um fora da lei global. E também «perdeu» 50 000 soldados, 2000 tanques e o cruzador Moskva. O que é que a Federação Russa «adquiriu» em troca? Televisores e carros roubados de ucranianos?», escreveu Mikhaylo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano em resposta.

Subscrever Segundo as forças armadas ucranianas, morreram 50610 soldados desde 24 de fevereiro. Há duas semanas, o Pentágono estimou as perdas de militares russos, entre mortos e feridos, em cerca de 80 mil.

«O principal é reforçar a nossa soberania, e este é o resultado inevitável do que está a acontecer agora», continuou o líder russo, enquanto reafirmava que o seu país irá prosseguir com a ação militar na Ucrânia.

Em paralelo, o seu partido, Rússia Unida, veio a público defender a realização de «referendos» nas regiões ocupadas pelos russos. «Donetsk, Lugansk e muitas outras cidades russas irão finalmente regressar ao seu porto de origem. E o mundo russo, agora dividido por fronteiras formais, recuperará a sua integridade», afirmou o secretário-geral do partido, Andrey Turchak.

O homem que estará no comando de Kherson, Kirill Stremousov, respondeu que já está pronto para um plebiscito. Dois dias antes, este colaborador do Kremlin havia desmentido que tinha fugido para a Rússia e dito que por razões de segurança os preparativos para a votação estavam suspensos. A ofensiva ucraniana a sul, apesar do pedido de Kiev para os militares e civis não revelarem nada, estará a decorrer de feição.

Funcionários ucranianos disseram à CNN que o objetivo é retomar a maior parte da região de Kherson até ao fim do ano. E mais a sul, a representante do presidente Zelensky para a Crimeia, Tamila Tasheva, avisou os cidadãos russos para saírem do território. Já o Ministério da Defesa, num tom humorístico, disse que chegou a altura para os «invasores russos se prepararem para nadar», uma alusão à ponte construída pela Rússia depois da anexação, no estreito de Kerch, como alvo.

Para Putin, a invasão só veio elevar o estatuto internacional do país e a tentativa do Ocidente em isolá-lo é impossível. «Basta olhar para um mapa», disse. Quanto à política interna, reconheceu que «a polarização» produzida pelo conflito só beneficia a Rússia, porque ajuda a purgar elementos «prejudiciais» dentro do país. Nos últimos dias mais uma machadada foi dada na imprensa, com um tribunal a revogar a licença de impressão do Novaya Gazeta , o jornal dirigido pelo Prémio Nobel Dmitry Muratov, e outro a condenar o jornalista Ivan Safronov a 22 anos de prisão por traição.

Por fim, Putin respondeu às declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre a imposição do limite máximo sobre os preços do petróleo, como defendido pelo G7, mas também sobre os preços do gás natural. Para o russo, se a UE avançar com essa «decisão completamente estúpida», as torneiras serão fechadas. «Não forneceremos absolutamente nada se for contrário aos nossos interesses.»

[email protected]

