Putin destaca importância da união do povo russo no discurso do Dia da Rússia

O Presidente russo, Vladimir Putin, destacou este domingo a importância da união do povo russo, aludindo à operação militar na Ucrânia, e exaltou a figura de Pedro, o Grande, por ter criado um exército e uma marinha «poderosos e invencíveis».

Numa cerimónia de entrega de prémios no Kremlin, Putin parabenizou os cidadãos pelo Dia da Rússia, descrevendo a efeméride como um feriado dedicado ao país «cheio de orgulho na sua história e fé no futuro».

«Hoje estamos especialmente conscientes de como é importante para o país, para a nossa sociedade, que as pessoas estejam unidas», sublinhou.

Subscrever Num discurso marcado pelo patriotismo, o Presidente da Rússia disse que os russos «se orgulham das conquistas e vitórias militares dos seus ancestrais, de todos aqueles que ambicionaram e souberam progredir, descobrir coisas novas, alcançar o desenvolvimento progressivo da pátria, defendê-la nas batalhas e afirmar seu papel digno no mundo».

Na quinta-feira, Putin tinha já elogiado Pedro, o Grande, tendo hoje repetido o elogio feito no 350.º aniversário do nascimento do imperador que abriu «a janela para o Ocidente», que agora se fecha devido à campanha militar russa na Ucrânia.

«Pedro é justamente chamado de grande reformador, ele conseguiu mudanças fundamentais em quase todas as esferas da vida, principalmente no governo, no desenvolvimento económico, na criação de um exército e de uma marinha poderosos e invencíveis», disse o Presidente.

E acrescentou: «O grande progresso também foi feito na educação, esclarecimento, saúde e cultura. Ainda há discussões sobre Pedro I e as suas reformas, mas é impossível não admitir que foi sob esse governante que a Rússia emergiu como uma grande e forte potência mundial».

Na quinta-feira, o chefe do Kremlin disse que a Rússia precisa de «se defender e é evidente lutar».

«Quase nada mudou. Parece que Pedro I lutou contra a Suécia e tirou alguma coisa a alguém. Ele não tirou nada. Ele recuperou», disse Putin depois de abrir uma exposição dedicada ao imperador que governou a Rússia ao longo de 43 anos, de 1682 a 1725.

Já numa clara alusão à «operação militar especial» russa na Ucrânia, Putin afirmou: «Aparentemente, também tivemos que nos recuperar e consolidar».

