Putin asegura que Rusia «no perdió ni perderá nada» por la guerra en Ucrania

«Estoy seguro de que ni hemos perdido ni perderemos nada. En cuanto a los logros, el principal es el fortalecimiento de nuestra soberanía y ese es el resultado inevitable de lo que ahora está pasando», dijo durante la intervención en el VII Foro Económico Oriental en Vladivostok, capital del lejano oriente ruso. Lee también: A 18 sube número de muertos por ataque ruso con misiles a centro comercial de Ucrania Admitió que debido al conflicto se ha producido «una polarización» tanto en el mundo como dentro de Rusia, donde las encuestas oficiales dicen que dos tercios de los rusos apoyan la intervención en Ucrania. «Pero yo considero que eso será sólo beneficioso, ya que todo lo que es innecesario, pasajero y aquello que nos impide avanzar, quedará en el camino (…). El desarrollo moderno sólo puede basarse en la soberanía», afirmó. Lee también: Gobierno de Ecuador e indígenas inician un diálogo para poner fin a protestas Putin negó que la «operación militar especial» rusa en Ucrania suponga una violación del derecho internacional, precisamente debido al «precedente de Kosovo», cuya independencia de Serbia ha sido reconocida desde 2008 por más de cien países. Recordó que el Tribunal Internacional de la ONU adoptó entonces la decisión de que «cualquier parte de un territorio, de un país que quiera declarar su independencia, no está obligada a solicitar autorización al Gobierno central de su país». Lee también: OTAN: «Modo más fácil de acabar con crisis alimentaria es terminar la guerra» «Esto es aplicable a Kosovo. ¿Y por qué no es lo mismo para las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk? Es lo mismo», señaló. Por ello, Rusia tiene derecho a reconocer dichas repúblicas separatistas -Putin lo hizo el 21 de febrero- y firmar acuerdos de amistad y cooperación, que le obliga a ayudarles «en caso de agresión», como ocurre ahora con Kiev, explicó. Putin negó que fuera Rusia la que iniciara las acciones militares en Ucrania y, en concreto, en el Donbás, donde estalló en 2014 una sublevación militar apoyada por el Kremlin. Lee también: Cumbre de la OTAN: Palacio Real de Madrid acoge la cena con más mandatarios de su historia «Nosotros no empezamos nada desde el punto de vista de las acciones militares e intentamos sólo acabarlo», aseveró. El Ejército ruso ha logrado conquistar toda la región de Lugansk, pero sólo controla poco más de la mitad de Donetsk, mientras ha tendido un corredor terrestre entre el Donbás y la anexionada península de Crimea en el sur de Ucrania. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe. Más en Andina Destacadas figuras literarias como Paul Auster y Gay Talese se reunieron en Manhattan para una lectura de las obras de Salman Rushdie en solidaridad con el escritor británico gravemente herido a puñaladas hace una semana. [Video] https://t.co/UlMv1mhEDX pic.twitter.com/ec54fzOwRG

(FIN) EFE/CFS Publicado: 7/9/2022

