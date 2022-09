Putin amenaza con cortar el gas y el petróleo si Europa limita precios

Entornointeligente.com /

MOSCÚ/LEÓPOLIS, Efe El presidente ruso, Vladímir Putin, amenazó ayer a Occidente con cortarle la llave del gas y el petróleo si pone un tope a los precios de los hidrocarburos rusos, y también con romper el contrato de exportación de cereal con Ucrania si no levanta las sanciones. «Existen obligaciones contractuales, contratos de suministro. Y si se toma algún tipo de medida política que contradiga los contratos, simplemente no los cumpliremos», dijo Putin durante el VII Foro Económico Oriental en Vladivostok, capital del lejano oriente ruso. La amenaza se produce justo cuando el G7 y la Unión Europea (UE) barajan diferentes medidas para contrarrestar el encarecimiento de las tarifas del gas ruso, que superan los 3 mil dólares por cada mil metros cúbicos.

Crudo invierno Rusia «no suministrará nada si va en contra de nuestros intereses, en este caso económicos. Ni gas, ni petróleo, ni carbón», agregó. Putin insistió en que el Kremlin tiene intención de cumplir con sus compromisos, pero si alguien intenta imponerle su voluntad al margen de los contratos adquiridos, advirtió que responderá como en el famoso cuento ruso popular ruso sobre el zorro y el lobo, en el que el primero invita al segundo a pescar metiendo la cola en un agujero de hielo en el río y al final lo pilla congelado por ingenuo. «¡Congélate, congélate, cola de lobo!», recitó, en alusión a los europeos.

«Tontería» El líder ruso no dudó en considerar una «tontería» la iniciativa de limitar el coste del gas suministrado por el consorcio estatal Gazprom, aduciendo que eso «únicamente provocará un aumento de los precios». Putin culpó del dramático encarecimiento del hidrocarburo a los propios clientes europeos de Gazprom, que les ofreció contratos con precios fijos a largo plazo cuando la tarifa era de 300 dólares, pero Europa optó por pagar al contado. Recordó que durante décadas la UE contó con una «ventaja competitiva» gracias a los hidrocarburos rusos, ya que son mucho más rentables que el gas natural licuado de Estados Unidos. «Si quieren renunciar a esa ventaja, nosotros no nos enfadaremos. El mercado de Europa siempre se consideró premium, pero la situación en el mundo cambia muy rápido y desde hace no mucho, al comienzo de la crisis en torno a Ucrania, dejó de serlo», señaló.

«No es un arma» Negó que el Kremlin utilice la energía como arma contra Europa, a la que acusó de meterse en un callejón sin salida debido a las sanciones adoptadas por la campaña militar rusa en Ucrania. El viernes pasado Rusia suspendió indefinidamente el flujo a Europa a través del gasoducto Nord Stream, que conecta Rusia con Alemania por el mar Báltico, tras alegar una fuga de aceite en la única turbina aún en funcionamiento en la estación compresora de Portovaya, en la región de Leningrado. No obstante, Putin explicó que los trabajos de mantenimiento y reparación de las turbinas se rigen por la legislación del Reino Unido, uno de los principales abanderados de las sanciones contra Rusia. «No, no es un arma, ¡ellos mismos se han arrinconado por las sanciones», recalcó. Asimismo, dijo que estaba dispuesto a reanudar el Nord Stream 2 «mañana mismo», pero que este gasoducto también está sancionado desde antes del inicio de las hostilidades en Ucrania. Y subrayó que Rusia «no tiene problemas» para exportar sus hidrocarburos, ya que «la demanda en los mercados mundiales es muy alta» y puso como ejemplo a China, cuya economía crece igual que las necesidades energéticas, según el jefe del Kremlin. Con respecto a Ucrania, se mostró muy airado con el hecho de que sólo 60 mil de los dos millones de toneladas de cereales ucranianos exportados desde puertos del mar Negro hayan tenido como destino a «los países más pobres». «Excluyendo a Turquía como mediador, prácticamente todo el grano que sale de Ucrania no va a los países más pobres, sino a Europa», recalcó.

Ucrania admite que atacó objetivos de Rusia en la península de Crimea

El alto mando militar ucraniano admitió por primera vez haber atacado recientemente varios objetivos militares de la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, en uno de los cuales habría destruido 10 aviones de combate rusos. «Hubo una serie de ataques con misiles exitosos sobre bases militares de Crimea, especialmente en el aeródromo de Saki», afirmó el jefe del mando militar ucraniano, Valry Zaluzhny, en un artículo publicado en el portal Ukrinform. El alto mando militar no detalla los misiles utilizados en esos ataques, pero afirma que el objetivo era demostrar a Rusia las «posibilidades reales de sufrir pérdidas y de ser derrotada». Zaluzhny afirma, asimismo, que se parte de la base de que la guerra no terminará en lo que queda de año y de que, de acuerdo a sus informaciones, el Ejército ucraniano se dispone a extender sus ofensivas en 2023, para lo que cuenta con armamento de sus aliados occidentales, como los misiles Himar estadounidense, con un radio de 300 kilómetros. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció ayer la reconquista de algunos asentamientos ucranianos en Járkov, si bien no los ha detallado. Ucrania continuó las acciones de contraataque en varios frentes y «probablemente, hizo retroceder a las fuerzas rusas» cerca de la localidad de Balakliya, en la región oriental de Járkov, según indicó este miércoles el Instituto para los Estudios de la Guerra (ISW).

