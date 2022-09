Entornointeligente.com /

Vladimir Putin en el Foro Económico Oriental en Vladivostok (07.09.2022).

Foto: Sergei Bobylyov, AFP

Putin amenazó con cortar totalmente el suministro de gas y petróleo a los países europeos si la UE y el G7 imponen un tope de precios

El presidente ruso dijo que las naciones occidentales «no están en condiciones de decirnos lo que quieren»

En el marco de su participación en el Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad de Vladivostok, en el extremo este del país, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que su gobierno tiene previsto cumplir todos los contratos de suministro de energía que tiene firmados, pero adelantó que cortará el abastecimiento de gas, petróleo y carbón a los países europeos en caso de que se efectivice la propuesta de la Unión Europea (UE) y el G7 de poner un tope a los precios de los combustibles rusos.

«Existen compromisos establecidos en los contratos de suministro. Y si se toma algún tipo de medida política que contradiga los contratos, simplemente no los cumpliremos», argumentó el líder del Kremlin, poniendo en práctica una previsible política extorsiva a medida que el verano boreal comienza a llegar a su fin y, de a poco, el frío está comenzando a retornar a los países septentrionales del continente europeo. Según recordó el portal español Público , el G7 –foro integrado por Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Canadá– planteó la posibilidad de permitir el transporte del petróleo ruso y sus derivados a nivel mundial únicamente si los productos se venden por debajo de un precio tope, algo que el Kremlin rechazó de manera tajante.

Por su parte, la Comisión Europea tiene previsto proponer una limitación del precio del gas ruso, junto con medidas que incluyan un recorte obligatorio del uso de la electricidad en los países de la UE durante las horas pico de consumo y un límite a los ingresos de los generadores de energía no procedentes del gas, dijo el miércoles la jefa del bloque, la alemana Ursula von der Leyen.

«Propondremos una limitación del precio del gas ruso. Debemos recortar los ingresos de Rusia que Putin utiliza para financiar esta guerra atroz en Ucrania», dijo este miércoles la política germana en una conferencia de prensa.

Durante su intervención en el foro de Vladivostok, Putin mostró su total rechazo ante las posibles implementaciones de medidas por parte del G7 y la UE. Dijo que esto es «otra estupidez, otra decisión ajena al mercado que no tiene futuro», lo que podría resultar en un aumento de los precios.

El mandatario ruso dijo que su país no tiene problemas con las exportaciones de sus recursos energéticos, ya que el gas entregado desde Rusia a través de gasoductos «es muchas veces más competitivo que el gas natural licuado que se envía a través del océano». De acuerdo a lo que consignó la agencia oficial rusa TASS, Putin dijo que su gobierno no implementará «las decisiones políticas que contradicen los contratos» y se mostró desafiante ante las potencias occidentales. «No proporcionaremos nada si va en contra de nuestros intereses. No están en condiciones de decirnos lo que quieren. Que lo piensen», expresó Putin, quien luego, haciendo gala de su cáustico sentido del humor, manifestó: «Sólo nos queda una cosa por hacer, como en el famoso cuento popular ruso, cantaremos: ‘Que la cola del lobo se congele’».

En otra parte de su intervención, el presidente ruso se refirió a la guerra en curso en Ucrania y dijo que la operación militar especial, que es como se define oficialmente desde Moscú la guerra que lleva adelante desde el 24 de febrero contra el país vecino, es una respuesta de ojo por ojo a lo que estaba ocurriendo allí desde 2014. «Me gustaría enfatizar una vez más que no empezamos nada en términos de operaciones militares. Únicamente estamos tratando de terminar con las hostilidades», aseveró Putin, haciendo referencia a los episodios bélicos de baja intensidad que se venían dando desde hace ocho años en la región del Donbás, que abarca los óblasts (provincias) de Lugansk y Donetsk.

El presidente ruso agregó: «Creo que no perdimos nada y no vamos a perder nada. Y desde el punto de vista de las ganancias, puedo decir que nuestra principal ganancia es una mayor soberanía. Esto es un resultado inevitable de lo que está pasando».

«Se está dando cierta polarización tanto en el mundo como dentro del país. Creo que eso traerá ciertos beneficios, porque se renunciará a todo lo innecesario, dañino y todo lo que nos impide avanzar. Tomaremos impulso y el ritmo del desarrollo», sentenció Putin.

