Putin acepta evacuación de civiles de la planta de Azovstal, tras visita de Guterres

Tras visitar Moscú, el jefe de la ONU se dirigió a Polonia de camino a Kiev, donde se reunirá con el presidente Zelenskyy.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó el martes permitir la evacuación de los civiles que se encuentran rodeados en la planta siderúrgica de Azovstal , en la estratégica ciudad ucraniana de Mariúpol, tras la reunión sostenida con el secretario general de la ONU, António Guterres, de visita en Moscú.

«Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva», dijo el jefe de la ONU. «Y necesitamos urgentemente corredores humanitarios que sean verdaderamente seguros y efectivos y que sean respetados por todos para evacuar a los civiles y brindar la asistencia que tanto se necesita».

El presidente Putin aceptó, en principio, la evacuación de civiles, en una operación humanitaria que lleven de conjunto la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, y defendió su postura de llevar a cabo la «operación militar», informó la agencia mundial en referencia a la invasión de Ucrania iniciada el 24 de febrero .

También lea La ONU pide 4.100 millones de dólares para desplazados y refugiados ucranianos «Solo me gustaría señalar a este respecto que el problema surgió después del golpe de Estado que se llevó a cabo en Ucrania en 2014. Eso es un hecho obvio», dijo el mandatario ruso en referencia a las incursiones bélicas en la ucraniana región del Dombás.

Antes de eso, Guterres se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, con el que abordó la posible continuidad de los diálogos con el gobierno de Ucrania para poner fin al conflicto.

De camino a Kiev donde se reunirá con el presidente Volodymyr Zelenskyy y con su canciller, Dymytro Kuleba, el secretario general de la ONU, se dirigió a Polonia, donde fue recibido por el presidente Andrzej Duda.

A su llegada a Varsovia, Gueterres agradeció a su anfitrión «por la generosidad del pueblo polaco por la forma en que abrieron sus hogares y sus corazones a casi 2 millones de refugiados ucranianos».

* Los periodistas de VOA, Margaret Besheer, desde Nueva York, y José Pernalete desde Miami, contribuyeron con este reporte.

