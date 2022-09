Puso la torta â» Critican al Zar de la Belleza Osmel Sousa por su celebración de cumpleaños (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

El zar de la belleza venezolano, Osmel Sousa, celebró sus 76 años de edad pero generó revuelo en redes sociales por su peculiar modo de festejo. A través de las redes sociales el preparador de misses posteó un video de celebración de su cumpleaños donde aparece rodeado de regalos, globos, arreglos florales y una torta, expresando «Aquí celebrando un año más con todas estas cosas sencillitas que me trajeron. ¡Feliz cumpleaños para mí! Aquí les mando torta para todos 🎂 y ya les dije que no me estén preguntando cuántos son 😅».

Seguidamente, luego de dejar este mensaje a sus seguidores sorprendió a los espectadores al final de su mensaje lanzando su espectacular torta de cumpleaños a la cámara para que luego esta cayera en el piso , lo cual disgustó al público por dejar perder así la comida. Por este motivo, usuarios no tardaron en criticar al Zar de la Belleza y catalogarlo de «ridículo».

Asimismo, usuarios expresaron «No había necesidad de tirar el pastel», «Que mala educación», «No lo soporto que rídiculo», «no el pastel no», «Gracioso pero no gracioso de risa», «Mejor hubieras abierto la botella en vez de poner la torta», «Que grosero, y con niños pasando hambre» , entre otras reacciones similares.

