Purísima Podcast: El momento propicio para la instalación de las posverdades son los escenarios de alta polarización política

Entornointeligente.com /

La propagación de fake news y posverdades son una forma de desinformación que no es nueva, pero hoy con el desarrollo de las redes sociales, este fenómeno ha tomado características únicas. La velocidad de internet ha sido el vehículo más eficiente y rápido para propagar estrategias de distorsión comunicacional y desinformación. Pero este no es el único factor que propicia la proliferación de estos eventos, la polarización y los populismos también han favorecido su desarrollo. En este nuevo episodio de Purísima Podcast, Héctor Cossio, editor general del diario El Mostrador, Andrés Rosenberg, periodista y académico de la Universidad Andrés Bello y Camilo Güell, publicista y académico en la misma institución, analizaron desde sus ámbitos el fenómeno de las noticias falsas y posverdad. En una conversación que abordó las diferentes variables que propician la instalación de estrategias de desinformación, los invitados, junto a la conductora Tatiana Oliveros, ofrecieron distintas visiones para despejar lo que hay detrás de estas problemáticas. «Los fake news son noticias falsas que son fácilmente desmontables, la complejidad está al enfrentarse a fake news que buscan, con la reiteración, distorsionar la realidad para transformarse en una posverdad, y este es el gran problema de los medios de comunicación, porque aunque se puedan hacer reportajes dando cuenta de que se está frente a una contaminación noticiosa, si el lector las cree, da lo mismo que sea desmentido mil veces, porque ya se instaló», afirma Héctor Cossio. En esa perspectiva, Camilo Güell, quien ha desarrollado su trabajo en el área de marketing político, señala que es importante tener en cuenta «la predisposición cognitiva que tenemos como seres humanos a noticias falsas, si una persona está sensibilizado con un tema y ve un fake new, diseñado intencionalmente con características impactantes para llamar la atención, seguramente lo va a compartir». Purísima Podcast es una iniciativa del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello en alianza con El Mostrador. A continuación, escucha el tercer episodio de Purísima Podcast: Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com