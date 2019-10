¡PURO SABOR! Daddy Yankee compartió a niños africanos bailando su nueva canción (VIDEO)

Entornointeligente.com /

El cantante puertorriqueño, Daddy Yankee ha encendido las redes después de publicar en su cuenta de instagram el video de un grupo de niños en África bailando su nuevo tema musical “Qué tire pa’ ‘lante”.

“Yo amo África, la música es un lenguaje universal” escribió el cantante en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram I ❤️ AFRICA! 🙏🏽 La música es un lenguaje UNIVERSAL. 🇺🇬 #Repost @masakakidsafricana ・・・ Saturday vibes @masakakidsafricana 💃🐔 😍#quetirepalante Please tag @daddyyankee ——————————————————————— Have a nice weekend to you all ❤️ ——————————————————————— Song: Que Tire pa”Lante @daddyyankee #masakakidsafricana #danceriseandshine #masakakids #qtp @javy23baez @pinarecords1 #Sikiri @chapkisdance @otheezycreatedit @gregchapkis @mrmarlonp @sakography @junnayagi4 #daddyyankee #chapkisdance #chapkisdancefamily #quetirepalantechallenge

Una publicación compartida de Daddy Yankee (@daddyyankee) el 19 Oct, 2019 a las 6:15 PDT

En seguida, el video comenzó a ser reproducido por sus seguidores a quienes les encantó e hicieron eco del baile de los niños.

