¿Punta para Pepe? Mariam Obregón se muestra con poca ropa para enviar un mensaje de amor propio (+Captura)

Mariam Obregón se mostró en ropa interior para asegurar que se siente feliz de la mujer en la que se ha convertido. La influencer venezolana Mariam Obregón recientemente fue TT en Twitter luego de que realizara una serie de afirmaciones en las que reveló que, tras 3 años de relación amorosa, nunca se sintió a gusto al mantener relaciones sexuales con su ex novio Pepe Goitia .

Ante esto, el criollo reaccionó asegurándole a Obregón que «nunca me gustó tu cuerpo», razón por la que muchos internautas realizaron una gran cantidad de críticas en contra de ambos venezolanos, asegurando que no había razón para ventilar sus intimidades .

No obstante, la influencer respondió poco después asegurando que no se sentía «mal » por las declaraciones de su ex pareja sobre su físico.

Este jueves una vez más Mariam dejó en claro que se siente muy feliz de cómo se ve y la vida que lleva, cuando publicó una historia en la que se le ve utilizando una lencería color negro para enviar un mensaje de amor propio.

«Me veo y estoy orgullosa del mujerón que soy y que sigo construyendo. Cada día más fuerte, más hermosa y más autosuficiente», fue lo que escribió la maracucha.

Redacción GossipVzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

