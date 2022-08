¿Punta para….? Norkys Batista critica a las madres que no dejan que sus hijos vean a los padres (+Video)

Entornointeligente.com /

La actriz se mostró en desacuerdo con aquellas madres que le quitan el derecho a sus hijos de tener contacto con sus padres A través de sus redes sociales la reconocida actriz venezolana Norkys Batista compartió un vídeo dónde dejaba en evidencia su desacuerdo con las madres que, por problemas personales con sus ex parejas y padres de sus hijos, no permiten que sus retoños tengan algún tipo de contacto con sus progenitores. En el vídeo la venezolana aparece haciendo un doblaje referente a este tema, no obstante, acompañó el metraje con un contundente mensaje.

«Si es un padre presente y quiere compartir con sus hijos ESE DERECHO DEBE RESPETARSE, si es un padre NULO, que se j0da, el tiempo se encargará de cobrarle» escribió Norkys.

Aunque no mencionó ningún nombre en específico, internautas recordaron lso polémicos casos de las actrices venezolanas Patricia Schwarzgruber y Marjorie de Sousa.

Patricia tiene dos hijos, Mauricio Otayek y Sofía Montenegro, frutos de sus relaciones con el empresario Daniel Otayek y el actor Jonathan Montenegro. La actriz ha impedido a toda costa que sus hijos tengan contacto con sus respectivos padres, quiénes continúan luchando por este derecho a pesar de los años.

Marjorie por su parte tuvo un hijo con el actor Julián Gil, llamado Matías, quién pocas veces ha logrado compartir con su padre a causa de las disputas personales y legales entre ambos.

