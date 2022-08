¿Punta para Nicky? â» Aleska Génesis muestra su radical cambio de look con llamativa frase (+Fotos)

Entornointeligente.com /

La modelo dejó boquiabiertos a sus seguidores tras mostrar su cambio de look bastante drástico A través de su cuenta de Instagram, la modelo venezolana Aleska Génesis sorprendió a los internautas tras mostrar su cambio de look capilar. Anteriormente, la criolla utilizaba un tradicional cabello ondulado en tonalidades rubias, sin embargo, decidió salir de su melena ondulada para optar por un afro.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar comentándole piropos a la modelo, pues aseguran que cualquier estilo le queda bastante bien. Sin embargo, no sólo esto fue lo que llamó la atención de los internautas, ya que la joven dejó una frase particular en la descripción de la publicación en Instagram.

«Buena, pero le gusta delincuentes» escribió.

Cabe recordar que hace varias semanas se confirmó la ruptura con el cantante boricua Nicky Jam por motivos que hasta el momento son desconocidos públicamente, no obstante, recientemente la expareja reapareció junta por el lanzamiento de un videoclip de Nicky dónde Aleska es la protagonista.

Tras el lanzamiento de este material audiovisual, ambos han dado a entender que mantienen una relación de amistad, por lo que su relación llegó a su fin sin problemas de por medio.

