¿Punta para Liliana y Lilibeth?- José Luis Rodríguez: ‘’No estoy dispuesto a hipotecar mi presente en un futuro que no existe’’

Recientemente y tras su llegada a Venezuela luego de 12 años para ofrecer un concierto en el Teatro Teresa Carreño este jueves 14 de julio, el cantante criollo, José Luis Rodríguez, ‘’El Puma’’ ofreció una rueda de prensa en donde no dudó en hablar de su vida y el futuro. Compartiendo junto a los medios venezolanos, emocionó a todos hasta las lágrimas, al decir lo siguiente: «Aquí tendrán la libertad de preguntar lo que sea, pero aclaro que yo también gozaré de la misma libertad para responder lo que crea pertinente».

A pesar de que no hubo preguntas relacionadas con sus hijas junto a Lila Morillo, Liliana y Lilibeth Morillo, no dudó en comentar sobre su futuro: «Vivamos cada día como se debe. No hipotequemos el presente en un futuro que no existe. Vivamos el aquí y el ahora. Yo, por mi parte, deseo vivir cada minuto y segundo entregándoselo todo al público, al que siempre agradecí y agradeceré por el sitial en el que me pusieron y por el amor inmenso que me han regalado» , recalcó Rodríguez.

Al mismo tiempo, tampoco quiso hablar sobre la situación venezolana y mucho menos del régimen de Nicolás Maduro al que criticó en algún momento. Se mostró muy incómodo cuando le preguntaron si no sentía temor a las represalias en un país que persigue a quienes adversan al gobierno. «No voy a responder a tu pregunta malintencionada. No le daré motivos a los medios para que saquen conclusiones de lo que digo o deje de decir», le comentó a la corresponsal de Univisión.

Redacción de Gossip Vzla con la información y la fuente del portal de noticias web del diario de El Nacional.

