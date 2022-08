¿Punta para Alejandra Otero? â» Sascha Fitness se pronuncia sobre las imitaciones que hacen de ella (+Captura)

Entornointeligente.com /

La coach de nutrición y fitness, Sascha Barboza, reveló si le molesta que humoristas la imiten en redes sociales. Cabe destacar que, hace unas semanas se hizo viral el video de la humorista Alejandra Otero quien se burló la influencer Sascha Fitness por mostrar sus compras en el supermercado, bromeando «Yo uso Mr. Músculos para ganar músculos, me los froto en los brazos antes de entrenar».

Por este motivo, Sascha fue interrogada por una fanática quién le preguntó qué opinaba de este tipo de contenido de humor que hacen referencia a ella, añadiendo si le causa gracia o en realidad le molesta que la imiten. En este caso, Sascha respondió con sinceridad « No, no me molesta. Tengo más de 10 años en esto y desde mis inicios han hecho humor conmigo…muchas veces cuando a mi me da risa y me gusta hasta lo comparto y he hecho un par de colaboraciones».

No obstante, la experta en lifestyle reveló que no todo el tiempo los chistes son de su agrado «Pero el humor también es muy subjetivo, si no me da risa y no pega con mi sentido del humor no lo comparto. Algunos me dan risa, me parecen inteligentes, me hacen reir demasiado, otros no me dan risa y sencillamente lo dejo pasar, pero no es algo que me molesta».

Finalmente Barboza compartió que hay comediantes para todos los gustos, sin embargo hay algunos que no les gustan, independientemente hagan videos sobre ella o no.

