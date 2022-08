Pumas: Andrés Lillini afirma que ‘no lo van a quitar’

Entornointeligente.com /

MÉXICO — El técnico de Pumas , Andrés Lillini , aseguró este lunes que no se ve fuera de la UNAM y no piensa dejar su puesto, aunque entiende que existan rumores sobre su salida y quién podría ser su sucesor, pero confía en la reacción de su equipo para que esto no ocurra.

«No me preocupaba lo de Jaime Lozano ni tampoco lo de ahora. Si tiene a alguien que ocupar mi puesto mejor que yo, bienvenido sea; tengo un gran cariño y relación con esta gente, me han hecho ser lo que soy. Está bien que siempre se diga que es tan grande el remplazo de uno, pero para sacarme de este puesto… vamos a transpirar bastante para no hacerlo posible», sostuvo el estratega, quien entiende la molestia de los aficionados y pide que no exista violencia en ese sentido, confiando en que su equipo reaccione ante Tigres este miércoles.

«Tenemos que dar un mensaje al aficionado y las redes sociales, se desata todo, cambian la forma de ver a la gente se desatan en hechos que no son buenos para mi ni para ningún entrenador. Es una situación incómoda difícil, si hay alguien que quiere ganar y se lleva la peor parte son los entrenadores y esas respuestas no me parecen propias de un momento que estamos viviendo como sociedad», señaló.

En tanto, Nicolás Freiré también habló sobre la situación que se viven al interior de Pumas , y aseguró que existe un respaldo total a Andres Lillini y a Dani Alves, quién ha recibido la mayoría de las críticas de la afición, algo que no entiende ya que cree que no se puede responsabilizar a un solo jugador de las últimas goleadas recibidas.

Andrés Lillini, durante un juego con Pumas en el Apertura 2022. Imago 7 «Estamos en una situación de mierda, pero hay gente y calidad para salir adelante. Dani Alves no es el único responsable de esto, somos 11 y todos somos responsables», señaló.

Dani Alves la pasó mal ante Santos, y es que el brasileño no aguantó los cuatro goles que los Guerreros le hicieron a su equipo y se fue enojado de la cancha, este domingo en el duelo de la fecha 10 del torneo.

Alves comenzó como contención fijo una vez más, pero conformé pasó el tiempo, mudó de posición hasta acomodarse en la lateral derecha, lo que es su lugar natural.

La afición de Pumas fue enérgica con el brasileño, al que empezó abuchear en el juego contra los laguneros, que se llevaron el triunfo 1-5 y así, aumentaron la crisis que existe en el cuadro felino.

