El toletero de Cardenales Albert Pujols fijó un récord de jonrones conectados contra pitchers distintos al batear al número 450 de su fenomenal carrera, con el zurdo de Cincinnati Ross Detwiler como la nueva víctima, en una victoria el lunes 13-4 ante Rojos.

Pujols logró su 694to vuelacercas en total. El dominicano estaba igualado con Barry Bonds en cuanto a más lanzadores castigados por un jonrón, con 449.

Bonds lidera la lista histórica de bambinazos con 762, seguido por Hank Aaron (755), Babe Ruth (714) y Alex Rodríguez (696).

«Su carrera habla por sí sola», dijo Detwiler. «Todos sus números superan todo lo que he visto en persona. Es medio alucinante. Ha sido un fenómeno por tanto tiempo», añadió.

Pujols, de 42 años, bateó de línea para un vuelacercas de dos carreras por el jardín derecho ante Detwiler en el tercer inning. Su 15to jonrón de la temporada dio a Cardenales, que lideran la División Central de la Liga Nacional, una ventaja 8-0.

«Me adelanté en la cuenta», dijo Detwiler. «Quise pasarle una recta alta. No quedó bien alta, y llegó por el plato. La pelota sale despedida cuando la conecta».

Detwiler es oriundo de San Luis.

«No lo conozco tan bien», dijo Pujols. «Lo he enfrentado unas cuantas veces».

Fue el jonrón número 134 de Pujols en agosto, su mes más prolífico. Quebró un empate con Alex Rodríguez y quedó segundo detrás de los 148 de Bonds.

«Estamos divirtiéndonos un montón viéndole hacer lo que está haciendo», dijo el mánager de San Luis Oliver Mármol. «Tiene el swing prendido. Prendió ese lanzamiento estupendo. Cuando se calienta con el bate, todos toman confianza».

Tyler O’Neill conectó dos cuadrangulares en una noche lluviosa en Cincinnati.

Chris Stratton (7-4) se llevó la victoria en labor de relevo. El pitcher más castigado de los anfitriones fue Chase Anderson (0-1), un derecho ascendido del Louisville de Triple A. Admitió cuatro hits y cinco carreras con un boleto y dos ponches.

Por Cardenales, Pujols de 4-2 con dos anotadas y dos impulsadas.

Por Rojos, el colombiano Donovan Solano de 3-1.

