Pujols conecta jonrón 693, empata récord de Barry Bonds

Redacción.- Albert Pujols está a punto de empatar un récord histórico de cuadrangulares de Barry Bonds. No se trata de la mayor cantidad de jonrones en la historia, el cual es evidente que el bateador dominicano no podrá alcanzar de ninguna manera, sino de una particular marca en posesión de Bonds que también será igual de difícil de alcanzar por otros bateadores.

Durante la jornada del lunes, Albert Pujols disparó su decimocuarto jonrón de la temporada y 693 en total para toda su carrera, pero al hacerlo convirtió a Drew Smyly de Chicago Cubs en el lanzador número 489 al cual le ha conectado un vuelacercas. Con esto, Pujols logró empatar la marca histórica que pertenecía a Barry Bonds, de acuerdo con John Denton de MLB.com.

En este momento y quedándole 41 partidos en la campaña a St. Louis Cardinals, Pujols tiene una gran oportunidad de superarla la legendaria marca del «Rey de los Cuadrangulares». A los fines es importante considerar que Pujols pasó los últimos diez años (hasta 2021) en la Liga Americana, por lo que hay toda una generación de lanzadores contra la cual no se ha enfrentado y si adicionalmente, se toma en cuenta que los Cardinals le han dado una buena cantidad de turnos a «The Machine», tendrá oportunidades de sobra antes de que cierre el año de intentar superar la marca.

El gran momento que Pujols ha tenido en las últimas dos semanas lo ha colocado en una posición más cómoda para lograr la marca de los 700 cuadrangulares, un número al que solo han podido llegar tres hombres en la historia de Grandes Ligas. Mientras tanto, Pujols pone en su vista a Alex Rodríguez, quien con 696 cuadrangulares, ocupa el cuarto puesto de todos los tiempos en dicho departamento.

