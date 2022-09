Pugna por la FUL en la UMSS deriva en daños, pedido de elecciones y denuncias

Entornointeligente.com /

Un enfrentamiento entre dos grupos de estudiantes por el control de la Federación Universitaria Local (FUL) en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), provocó ayer destrozos en la infraestructura del campus central. La pugna se inició al promediar las 10:00 con la concentración de un numeroso grupo de estudiantes, que determinó, en una «asamblea general», tomar las instalaciones de la FUL para pedir elecciones, luego de conocer un informe económico en el que presuntamente se identificó manejos irregulares por parte de dos dirigentes. La pelea se registró cuando el grupo que exige elecciones se aproximó a las instalaciones de la FUL para ingresar y fue recibido por universitarios afines a los representantes cuestionados, de acuerdo al testimonio de varios estudiantes. El conflicto hizo que un contingente policial intervenga con agentes químicos e ingrese al interior del campus de la casa de estudios superiores, pero fue expulsado por los universitarios. La situación obligó a los efectivos a instalarse en la parte externa para resguardar otras infraestructuras de la UMSS. «Hubo despilfarro por parte del primer ejecutivo de la FUL por más de 200 mil bolivianos y otros 300 mil de los fondos IDH-Impuesto Directo a Hidrocarburos que nos da el Gobierno nacional para cultura, deporte y extensión, hasta ahora no hubo rendición de cuentas», dijo el delegado de los estudiantes que piden elecciones, Fidel Escobar. Comentó que la asamblea resolvió, además, nombrar un directorio interino para que en 20 días convoque a elecciones, mientras tanto los estudiantes mantendrán una vigilia en la FUL. Agregó que se enviará la resolución a la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB) para que en función a la respuesta se definan otras medidas. Los estudiantes que tomaron la sede de la FUL manifestaron que rechazan al «directorio saliente, porque no reconocía a centros de estudiantes que no eran afines a sus intereses o sus allegados». En un recorrido se constató que la sede de FUL quedó con ventanas y puertas destrozadas, documentación desorganizada, muebles y cámaras de vigilancia sustraídas. Los universitarios movilizados anunciaron que permanecerán en el campus, debido a que posiblemente el otro bando intente retomar la sede con grupos de choque.

Dirigentes niegan irregularidades El Comité Ejecutivo de la FUL, a través de un comunicado, rechazó las denuncias de «despilfarro» y el desconocimiento de centros de estudiantes.

«Acusan sin pruebas de desfalco económico de altas sumas de dinero cuando por costumbre la FUL y los centros de estudiantes tienen todo el deber de desembolsar recursos económicos para el festejo del día del estudiante y se hace un informe económico a fin de año», refiere la nota.

El comunicado sostiene que la toma busca impedir el desarrollo del primer encuentro estudiantil, que será del 10 al 13 de octubre.

