Pugilato: colombiano Quiñones tra la vita e la morte

BOGOTA. – Un pugile colombiano, vittima di una lesione cerebrale traumatica durante un combattimento, è in coma artificiale con una prognosi vitale «molto riservata». Luis Quiñones, 25 anni, ha affrontato il connazionale José Muñoz per il titolo nazionale nella categoria dei superleggeri sabato a Barranquilla, nel nord del paese. E’ crollato sotto i colpi del suo avversario nell’ottavo round ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Quiñones è stato operato e posto in coma artificiale per 48 ore, con «una prognosi molto riservata», ha indicato in un comunicato la clinica di Barranquilla dove è ricoverato. (ANSA-AFP).

