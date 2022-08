Puesta en escena sin banda sonora y un público que siguió todas sus coreografías: Rosalía conquista Chile con ‘Motomami’

Entornointeligente.com /

Ante un Movistar Arena repleto, la artista española Rosalía se presentó este domingo por segunda vez en Chile. Con una performance cargada de sus ya reconocidas coreografías y su particular propuesta escénica , sin una banda sonora y con ocho bailarines, la cantante trajo consigo todos sus éxitos, en su primera gira mundial con el «Motomami World Tour».

Fueron casi dos horas de lo mejor de sus éxitos, los que incluyeron las 16 canciones que integran su último álbum, lanzado el pasado 18 de marzo. De esa forma, ante un público excitado y caracterizado de los urbanos atuendos que usa la cantante, el momento explotó cuando a las 20:30 horas aproximadamente se apagaron las luces del Movistar y comenzó a sonar el ya tradicional ruido de moto que identifica a la ‘Motomami’.

Aquello daba cuentas de que en minutos iniciaría el esperado espectáculo. Rosalía hizo su entrada cerca de las 20:35 horas con la canción ‘Saoko’ acompañada de sus bailarines, quienes portaban cascos de moto lumínicos.

Ante su aparición, el público rápidamente se puso en sincronía con los populares bailes de la intérprete, los cuales se han viralizado y han adquirido reconocimiento, sobre todo, gracias a la plataforma de TikTok, donde la misma Rosalía ha subido las coreografías que acompañan las canciones del álbum ‘Motomami’.

Tras terminar aquella canción, inició rápidamente su interacción con el público chileno. En su regreso al país tras su paso por Lollapalooza Chile 2019, una de las grandes sensaciones mundiales de la actual escena musical no se contuvo al cautivar a la audiencia desde el romanticismo, y su indiscutible carisma . Y tal como es característico de la cantante española, cada interpretación estuvo marcada por infaltables escenas.

Fue así como al momento de interpretar ‘Bizcochito’, su increíble coreografía y sus expresiones de rostro exageradas resaltaron inmediatamente. El grito del público se hizo escuchar en los rincones del Parque O’Higgins, y los asistentes no tardaron en ponerse a tono con los bailes y muecas de la cantante. De la misma forma ocurrió cuando llegó el turno de sus canciones ‘Linda’, ‘La combi versace’ y ‘Despechá’ -su último lanzamiento-.

El Movistar se iluminó con'»Dolerme’, una de las pocas canciones que interpretó sin sus bailarines y solamente con una guitarra en mano arriba del escenario. Al momento de sonar Motomami, los bailarines formaron la figura de una motocicleta y Rosalía interpretó desde ahí la canción sello del álbum que la trajo de gira.

Quizás uno de los momentos más icónicos de la noche fue cuando un fanático le regaló a Rosalía el libro ‘Desolación’ de la poeta chilena , Gabriela Mistral, momento que significó la emoción de la cantante y de todos los asistentes del Movistar Arena. Otro hecho que destacó durante la noche tuvo relación con que, en dos ocasiones, los espectadores hicieron alusiones al ‘Apruebo’, vociferando una serie de cánticos.

A lo largo del concierto, también cantó canciones de clásicos y populares artistas de música urbana. Fue así como el Movistar Arena coreó ‘Perdóname’ del dúo La Factoría; ‘Gasolina’ del popular Daddy Yankee; y ‘Solita’ de Farruko, Sech y Zion y Lennox Adicionalmente, Rosalía interpretó Blinding Lights (remix).

En ese contexto, Rosalía fue desplegando en las casi dos horas de concierto todo el histriónico mundo de «Motomami», dejando en alto su último trabajo; como así también repasando sus éxitos y distintos singles lanzados previamente y los ya clásicos de su disco «El mal querer», de 2018. Así, canciones como ‘ Malamente’, ‘Pienso En Tu Mirá’ y el nunca agotador ‘Con Altura’ fueron parte de su repertorio y espectáculo que no defraudó a los ‘Motomami’ chilenos.

Finalmente, pasadas las 22:18 horas, la española interpretó su última canción, cerrando la noche con ‘CUUTEEeee’. En total fueron cerca de 30 los éxitos que se escucharon desde la cúpula del Movistar Arena, y que fueron bailados y fuertemente cantados por los asistentes que esperaron con ansias el evento -desde el pasado 18 de abril, cuando fue anunciado- y que definitivamente este domingo no se fueron defraudados.

Con una escenografía llena de luces -pero sin nada de pirotecnia- y con un público que en todo momento se mantuvo eufórico, Rosalía se despidió de sus fans chilenos, agradeciendo por el acompañamiento y el coreo que tuvo cada una de las canciones. De esa forma, la intérprete terminó la jornada dejando a los asistentes completamente satisfechos, pero con ganas de tener nuevamente a la ‘Motomami’ frente a ellos. El espíritu del Motomami Tour

Rosalía anunció el «Motomami World Tour» el pasado 18 de abril. Su primera gira mundial, arrancó el pasado 6 de julio en Almería, España, y recorrió ese país antes de pasar por Latinoamérica, Estados Unidos y el resto de las capitales europeas. ‘Motomami’ es el tercer disco de estudio de la artista, lanzado a cuatro años de ‘El mal querer’, el que la hizo conocida en Sudamérica.

El álbum fue publicado el pasado 18 de marzo del presente año y contó con 16 canciones. Al momento de ser publicado en las principales plataformas musicales del mundo, la recepción no fue del todo positiva desde un inicio, pues el nuevo estilo adoptado por la intérprete española causó dudas entre sus seguidores. Y es que este nuevo disco dejaba un poco de lado el clásico flamenco que era tradicional en su trabajo.

Al respecto, en entrevista con GQ, Rosalía defendió su trabajado señalando que sus nuevas creaciones representan su estado actual y el cómo se relaciona ahora con la música. «Puede que la gente tenga ciertas expectativas porque mis otros dos proyectos eran muy serios, pero en este disco quería crear más espacio para el humor, para la ironía y para todos los otros temas que son parte de mi vida», sostuvo.

Frente a las críticas, la cantante respondió de forma tajante. » La gente suele ser implacable cuando una mujer no hace lo que se espera de ella (…) Al final, digo: Motomami y p’adelante (sic) «.

«Comprendo y empatizo con la gente que siente de otra forma, pero si me parara a pensar que hay una manera correcta y otra incorrecta de estar inspirada, no podría hacer música. Hay muchas cosas y mucha gente que me han influido y me han permitido hacer música. He elegido estilos musicales, ahí están el reguetón clásico, el dembow, la bachata y el bolero; y lo he hecho desde el amor, la admiración y el respeto más profundos», aseveró.

Actualmente, Rosalía registra más de 36 millones de oyentes mensuales en Spotify, y su álbum Motomami cuenta actualmente con más de 16 millones de reproducciones en la misma plataforma. Las canciones más reproducidas de este disco son: La Fama (con The Weeking) con más de 245 millones, Bizcochito con más de 77 millones y Candy con 65 millones.

