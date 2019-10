Puerto Rico se lleva la corona del Miss Earth

Entornointeligente.com /

Este sábado se realizó el Miss Tierra (Miss Earth 2019), donde la representante de Puerto Rico, Nellys Pimentel, fue la ganadora del certamen celebrado en la ciudad de Manila, Filipinas. Un show donde la venezolana Michelle Castellanos no brilló y quedó detras de la ambulancia.

El cuadro final quedó de la siguiente manera:

Miss Air 2019 – Emanii Davis, USA Miss Water 2019 – Klara Vavruskova, República Checa Miss Fire 2019 – Alisa Manyonok, Bielorrusia Durante el desarrollo del certamen las candidatas de Chile, Holanda, Nueva Zelanda, Nigeria, Polonia y Rusia completaron el top 10.

Mientras que en las 20 semifinalistas figuraron las representantes de Colombia, Inglaterra, Ghana, Guam, Guyana, Japón, Filipinas, Portugal, España y Tailandia.

Ver esta publicación en Instagram Presenting the new queens of #MissEarth: Miss Earth 2019 – Nellys Pimentel from Puerto Rico Miss Air 2019 – Emanii Davis from the USA Miss Water 2019 – Klara Vavruskova from Czech Republic Miss Fire 2019 – Alisa Manyonok from Belarus

Una publicación compartida de Miss Earth (@missearth) el 26 Oct, 2019 a las 4:48 PDT

2019-10-26

Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com