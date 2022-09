Puerto Rico pide a EE.UU. declaración de emergencia por Fiona

Entornointeligente.com /

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, solicitó el sábado a Estados Unidos (EE.UU.) la declaración del estado de emergencia federal ante la inminente llegada de la tormenta tropical Fiona, que se espera se convierta en huracán de categoría 1 al llegar a la isla.

«He solicitado la declaración de emergencia federal ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para comenzar el proceso de ayudas en la respuesta inmediata luego del paso de esta tormenta», dijo Pedro Pierluisi en rueda de prensa.

El sábado Pierluisi declaró el estado de emergencia a nivel estatal y adelantó que estaba listo para solicitar su emisión también al Gobierno federal.

Pierluisi solicita al gobierno federal emitir declaración de emergencia para Puerto Rico – https://t.co/ybzUXX03K0 vía Primera Hora

— Edgardo Sanabria Santaliz (@PEdgardoSana) September 17, 2022 Pedro Pierluisi informó que en las últimas horas, el centro de la tormenta Fiona seguía curso norte, advirtiendo que podría tocar tierra en la región centro sur de la isla en horas de la tarde del domingo.

«Se espera que se intensifique y se convierta en huracán categoría 1 cuando entre en nuestra isla. Seguimos esperando entre 10 a 16 pulgadas (25.4 a 40.64 centímetros) de lluvia con áreas aisladas que pueden recibir aún más», advirtió el gobernador.

[ UPDATE | ACTUALIZACIÓN ] ⚠️��A Hurricane Warning remain in effect for PR & a Hurricane Watch and Tropical Storm Warning remains in effect for the USVI/Un Aviso de Huracán en efecto para PR y una Vigilancia de Huracán y Aviso de Tormenta Tropical para las USVI. pic.twitter.com/O6REu0NA6e

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 18, 2022 Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), la tormenta Fiona mantenía vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora, pero que «se esperan condiciones de huracán en Puerto Rico el domingo y el domingo en la noche».

El gobernador comentó que se encuentran 79 refugios abiertos (de los 365 habilitados) con 101 personas albergadas en 26 municipios de la isla caribeña.

Comparto un listado de los anuncios emitidos en preparativos para la tormenta Fiona. Pronto ofreceré más detalles durante la conferencia de prensa. pic.twitter.com/KF2VlnM2SR

— Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) September 17, 2022 Puerto Rico activó a la Guardia Nacional y emitió una orden ejecutiva para declarar la Ley Seca ante la tormenta tropical Fiona y el aviso de huracán para la isla.

