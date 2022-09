Entornointeligente.com /

Puerto Rico: 'No envíen ayuda humanitaria' Septiembre 20, 2022 por Percha «Puerto Rico tiene aquí suministros disponibles, pero por una cantidad extraordinaria en cuatro almacenes, en vez de un almacén creo que teníamos luego de María. El departamento de Familia también tiene su almacén, así que, en este momento, dado no queremos tener situaciones de logística en Puerto Rico en nuestro puerto principal, el puerto de San Juan por ayuda humanitaria, que se agradece pero que realmente no es necesario», dijo el gobernador en conferencia de prensa.

