Puerto regula tránsito de motocicletas por el corredor universitario

Después del anuncio de la Alcaldía de Puerto Colombia de regular la circulación de motocicletas y motocarros en el Corredor Universitario, los mototaxistas, usuarios y transeúntes se manifestaron en contra de la medida. Con el decreto, que establece una prohibición para circular entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m. en la jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, también prohíbe la circulación de motos y motocarros, a cualquier hora del día, en el corredor universitario, en la Avenida las Dunas, la Avenida Tajamares, Ciudad del Mar y en el sector Country Club Villas. El decreto número 2019-01-30-001, expedido el 30 de enero de este año, indica que "el crecimiento del parque automotor de motos viene generando problemas de movilidad por el elevado número de infracciones en que incurren los conductores de este tipo de vehículos" y "por el uso de este transporte para ejercer la actividad ilegal de transporte público". En el artículo quinto, el decreto informa que se podrán expedir permisos especiales para que los conductores de motocicletas que trabajen o desempeñen alguna actividad comercial puedan circular por la zona. La medida, que entrará a regir el lunes 1 de abril, se tomó con el fin de "minimizar los riesgos de accidentalidad, evitar afectaciones graves a la movilidad, mitigar el impacto vial y garantizar un ambiente sano en la movilidad de todos los actores viales". Los mototaxistas y los usuarios de ese servicio se manifestaron en contra de la medida y aseguraron que "la Alcaldía debió realizar una consulta popular" antes de implementar la medida que tildaron de "absurda y dictatorial". "Nos hemos dedicado a esto durante años, desde la época en que Villa Campestre solo era un conjunto de casas. Lo mínimo que pedimos es que le consulten a la población si desean prohibir la circulación de motos. Si la gente dice que no nos quiere pues nos vamos, pero ellos no pueden imponerlo así de repente", manifestó Alfredo Pérez, uno de los mototaxistas del sector. "Creo que es más fácil que traigan más patrullas de Policía en vez de prohibir la circulación de motos si lo que quieren es bajar los niveles de inseguridad. A mí me va a tocar vender la moto porque así con esta medida no tiene sentido", dijo Iván Mendoza, conductor. Uno de los reguladores del tránsito del corredor universitario aseguró que sí recibieron indicaciones para sancionar a los motociclistas que circulen por la zona a partir del lunes 1 de abril y que ya empezaron a advertir a los conductores sobre la sanción, que será de 15 salarios mínimos vigentes y la inmovilización del vehículo, según lo estipula el decreto. El documento indica que, en caso de ser sancionado, la motocicleta permanecerá inmovilizada por 5 días. Si es una segunda vez, 20 y en una tercera ocasión la inmovilización será de 40 días, según lo establecido en la Ley 769 de 2002. Además, el decreto explica que "las autoridades de tránsito municipal y la Policía, en el ejercicio de sus funciones, pondrán el vehículo inmovilizado a disposición de la autoridad de tránsito municipal para que inicie el procedimiento de contravención correspondiente". Los usuarios de los mototaxi del sector también se manifestaron en contra de la medida y dijeron estar inconformes con la decisión. Para ellos, quienes se transportan diario en mototaxi, el servicio es una "alternativa que mejora el flujo del tráfico de la zona".

