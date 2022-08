Puente de la Integración: abismal diferencia de infraestructura entre Paraguay y Brasil

Entornointeligente.com /

Arnoldo Wiens valoró que las instituciones del Ejecutivo actual hayan sido «valientes» en la confección de un informe de esa índole. Horacio Cartes fue designado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 22 de julio pasado como una persona implicada en hechos de «corrupción significativa» y vinculada a grupos terroristas.

El precandidato por Fuerza Republicana visitó los estudios de ABC TV en compañía de su dupla, Juan Manuel Brunetti, para participar del programa En Detalles.

Wiens se refirió así al reporte presentado por Seprelad y enviado a la Fiscalía finales de mayo pasado. Ambos precandidatos oficialistas coincidieron en que la investigación «se trancó» porque el Ministerio Público está controlado por el expresidente de la República.

«No van a tener visas» Wiens habló sobre lo que él consideró el monopolio que quiere instalar el cartismo para copar muchos rubros como el de la construcción, los medios de comunicación, y la venta de combustibles.

En un determinado momento, ironizó expresando que Cartes y otros del movimiento Honor Colorado ni siquiera van a tener visas para ir a buscar inversores (en los Estados Unidos)».

«El grupo (Cartes) quiere tener el monopolio de muchos sectores. Genera una crispación en muchos gremios. (Si gana) va tener dominio sobre la salud, los medios de comunicación, la construcción y demás», expresó el exministro de Obras Públicas.

«Una decisión personal» Wiens se refirió al actual vicepresidente Hugo Velázquez y su decisión de no renunciar a su cargo por también haber sido designado «significativamente corrupto» por los Estados Unidos.

En ese sentido, el político se abstuvo de dar muchos detalles sobre Velázquez, salvo el valorar su renuncia a la precandidatura, un hecho que le permitió a él ocupar ese sitio. «La decisión de no renunciar (a la vicepresidencia) es una personalísima», sostuvo.

«No hubo fuga» Juan Manuel Brunetti dijo por su parte que le sorprendió que la base que había trabajado por Velázquez nunca abandonó con el cambio de precandidato a presidente. «No hubo fugas, eso nos sorprendió» , explicó, y añadió que, al contrario, esperan que se acoplen más figuras del cartismo.

Explicó que en lo personal no se sintió mal por no haber sido elegido como precandidato a presidente. «Creo que había una cuestión legal y una cuestión política, yo entendí que era un proceso en donde implicaba una cuestión legal y política. Digo siempre que a uno no se le tiene que subir los humos, yo estoy para aportar desde donde sea. Soy parte del equipo», concluyó.

