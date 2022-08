Puente de la Integración: abismal diferencia de infraestructura entre Paraguay y Brasil

Entornointeligente.com /

Euclides Acevedo garantiza que llegará a la presidencia sin dividir a ningún partido. «Apenas ponga la casa en orden voy a tener que marcharme de la Cancillería, por una cuestión ética, porque si me candidato debo tener más tiempo. Mi ida sería el 30 de abril», había anunciado el entonces canciller nacional.

«Pondré a consideración mi candidatura presidencial, pero es el pueblo quien escoge, sino podría terminar como candidato a concejal departamental. Hablo con todos. Este es el momento de la búsqueda del consenso o sino nos van a ganar los triunfadores de siempre. Estoy dispuesto a ser lo que la realidad me recomiende, puedo ser diputado o senador», dijo a una radioemisora hace apenas unos meses.

Hoy el candidato a la presidencia por el Movimiento Nueva República, refirió que «no tiene intenciones de dividir ningún partido o proceso político», sobre la supuesta división que representa su candidatura fuera de la concertación.

«Yo soy mi propio plan, por eso no acordé combinaciones para ser vicepresidente, yo estoy seguro que voy a ganar», sentenció. Agregó que «si tanto creen que voy a dividir, ¿por qué no me hablan, no me proponen? Seduzcanme, yo tengo votos», sentenció.

«No tengo relación con Cartes» Acerca del expresidente Horacio Cartes, expresó que lo conoce. «Pero no tengo ninguna relación con él. Tiene un poder fáctico».

Rechazó que sea su financista. De hecho, calificó al cartismo como «una política excluyente».

¿Qué dijo Euclides de Chilavert? En referencia a las declaraciones de José Luis Chilavert, sobre el rechazo a ser su vicepresidente, Euclides dijo que «solo le ofreció la chapa al Dr. Jorge Querey. Yo hable con Chilavert, no le ofrecí la vicepresidencia. Tenemos muchas coincidencias, es un hombre que sabe lo que quiere. No se quien le ofreció en mi nombre; el único que puede negociar soy yo», finalizó.

