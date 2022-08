Puente de la Integración: abismal diferencia de infraestructura entre Paraguay y Brasil

Entornointeligente.com /

«Es mi primera vez en un show así y con mujeres tan geniales», comenzó contándonos Gisella Cassettai sobre Las Chicas de la Culpa , que la tendrá como una de sus protagonistas.

«Se dio lo de Las chicas de la culpa, este formato de comedia nuevo que está en Argentina instauradísimo ya y la viene rompiendo, Las chicas de la culpa Argentina son furor. ¿Y qué hicieron los de la productora A mamá el dieron 2 años? Dijeron: ‘Vamos a hacer lo mismo en Paraguay, pero con nuestras chicas ’. ¡Y acá estamos las de la culpa!, Nata Alvarenga, Sandra Kúku Flecha, Antonella Zaldívar y Gisella Cassettai somos las protagonistas», expresó la conductora y siguió relatando: «Cuatro mujeres con muchas ganas de hablar, de divertirnos, de decir verdades, de decir lo que nos pasa, lo que vivimos, cómo somos las mujeres. Sacar eso que todos pensamos y todos sentimos a la luz».

Lea más: Gi Cassetttai celebró por adelantado el cumple de su hijo Juani

«Es así como una salida de amigas» Gisella Cassettai continuó adelantándonos cómo será el show de Las chicas de la culpa: » Desnudamos la verdad de lo que se vive en el día a día, desde todos los ámbitos, pero sobre todas las cosas, con un tinte bastante jocoso, muy divertido . Es así como una salida de amigas, es encontrarse con las mejores amigas y pasar un rato a pura risa. Hay juegos, hoy baile, hay todo eso que tanto nos gusta cuando nos ponemos en contacto con las personas que nos hacen sentir cómodas y nos hacen sentir bien».

Lea más: ¡Annita Chase será mamá!

«La productora A mamá le dieron 2 años presenta un espectáculo que combina la dinámica de un programa televisivo con un show teatral con público en vivo. No es stand up, no es una obra de teatro, ¡es una juntada con las amigas más descaradas! Una fiesta que se vive en cada función. El contenido del show cambia semana a semana por lo que el público podrá verlo las veces que quiera y nunca será el mismo espectáculo», expresa la gacetilla de prensa de Las chicas de la culpa.

«Este miércoles 24 de agosto, en la sala XD de Cinemark vamos a estar recibiendo a toda la gente que quiere divertirse, reírse, descostillarse y pasar un buen momento», destacó Gi Cassettai sobre el estreno y además aseguró: «Estamos recontentos, refelices, todos en la productora, porque se va a pintar una nueva manera de hacer comedia . No es stand up, no es teatro, no es cine, es un show sobre escenario donde estamos las cuatro y pasan muchas cosas en esa hora y media que vamos a estar ofreciendo de charla, de show, de entretenimiento. La verdad que bien descarada es la propuesta , así que ojalá todos estén presentes y que todos la pasen súper con nosotras».

Y, por supuesto, quisimos saber cómo se siente Gi Cassettai ante este nuevo desafío y con una gran sonrisa respondió: » Tengo mucha ansiedad , siento que la adrenalina me está desbordando. Pero a la vez confiada porque con el equipo que tenemos nada puede salir mal».

«Podés ir 20 veces, que siempre vas a encontrar algo nuevo» Y al consultarle cómo se llevan las protagonistas de Las chicas de la culpa, Gisella Cassettai reveló: «Nos llevamos súper bien. No nos conocíamos . Kaí Barreto fue el que tuvo la idea de juntarnos a las cuatro».

Por último, Gisella Cassettai recordó: «Esto va a ir todos los viernes , el estreno será miércoles, pero después estaremos los viernes. Y si vos fuiste a una presentación del primer show, el segundo no tiene nada que ver, el tercero tampoco. O sea, que te podés ir 20 veces, que siempre vas a encontrar algo nuevo, porque no hay un guión, es súper espontáneo , súper auténtico, cada una de nosotras da su punto de vista sobre las cosas, como por ejemplo, el sexo, los placeres y demás».

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com