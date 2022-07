¿Puede la OTAN salvar a Europa del Este?

Entornointeligente.com /

Rusia se menciona 14 veces en el nuevo concepto estratégico 2022 de la OTAN . China es nombrada 11 veces. El hecho de que la peligrosa alianza entre Moscú y Pekín esté tan en el candelero sugiere riesgos inminentes que los líderes de la OTAN conocen y demuestra que es necesario actuar con urgencia. El flanco oriental se reforzará de varias maneras:

(1) Polonia y Rumania se convierten en pilares fundamentales de la OTAN en Europa del Este;

(2) Las tropas bajo el mando directo de EE.UU . serán desplegadas en esta región para contener a Rusia;

(3) La OTAN continúa con su política de puertas abiertas hacia nuevos miembros, mencionando los Balcanes Occidentales y el Mar Negro como «estratégicamente importantes».

Inestabilidad política y problemas de lealtad El nuevo concepto estratégico de la OTAN subraya que la Alianza no puede descartar la posibilidad de un ataque a la soberanía e integridad territorial de un aliado. El documento describe un abismo en cuyo borde no solo están los europeos. El «eje del mal» parece difícil de detener: Siria, Corea del Norte y Rusia ya han utilizado armas químicas en su historia reciente, China e Irán están desarrollando secretamente capacidades nucleares, y peligrosos actores no estatales siguen armándose.

Más allá de este deprimente panorama descrito en el nuevo concepto estratégico de la OTAN, hay una serie de amenazas que provienen de los propios países de la Alianza, pero el organismo no parece tomarlos en serio por el momento. Algunos países de la OTAN tienen graves problemas de lealtad a los valores euroatlánticos, la inestabilidad política está erosionando la unidad de la Alianza y los Balcanes se tambalean bajo el peso de frustraciones históricas.

Sabina Fati, corresponsal de DW en Rumanía

El populismo es más peligroso en Oriente Además, aunque la OTAN puede proteger a Rumania y Polonia de la agresión rusa, no puede protegerlas del mal que estos países pueden infligirse a sí mismos. Tanto en los Estados miembros del este de la UE como en los de la OTAN, la Justicia está subordinada a la política, pero estas deficiencias, que perturban el estado de derecho, se pasan por alto, debido a la ayuda de Rumania y Polonia a Ucrania y a los refugiados ucranianos. Hungría parece estar más cerca de Rusia que de la OTAN, Turquía persigue su propia estrategia de creciente influencia tanto en Oriente Medio como en los Balcanes.

Bulgaria está en una balanza inestable, que se desequilibra cada vez que no se inclina hacia Moscú. Eslovaquia y la República Checa nunca han tomado un camino irrevocable hacia Occidente, mientras que Croacia tiene tanto un polo de poder que cuenta con Rusia (el presidente) como uno que prefiere Occidente (el primer ministro). Bulgaria está minando el norte de Macedonia, Tirana sigue soñando con la Gran Albania y Serbia está de parte de Rusia. Todas estas grietas son positivas para Moscú: a río revuelto, ganancia de pescadores.

En Rumania, el primer ministro, Nicolae Ciuca, un general prooccidental, sigue siendo vulnerable, a pesar de que Ja justicia lo rescató tras el plagio de su tesis doctoral. El Estado rumano no solo se está volviendo paternalista, sino que tiende a la autocracia: lo político domina los medios de comunicación, el poder judicial, los organismos independientes y el tribunal constitucional. El modelo de la Hungría de Viktor Orban se está extendiendo a otros países. El populismo está regresando con fuerza en toda Europa, pero este fenómeno es aún más peligroso en el Este que en el Oeste, porque las instituciones son débiles y no están dispuestas a luchar. En esta parte del continente, la democracia ha sido más bien un incidente en una historia dominada por dictaduras y autocracias. La pregunta es: ¿puede la OTAN confiar en países que están renunciando gradualmente a las libertades democráticas y ahogando el Estado de Derecho?

(jov/ms)

Ucrania y Rusia dejaron de ser hermanos Relaciones agrietadas durante mucho tiempo El complejo consta de varios monumentos erigidos a principios de la década de 1980 para conmemorar el aniversario 1500 de Kiev, y la amistad entre ucranianos y rusos. En el arco de la Amistad de los Pueblos, unos activistas hicieron una grieta en 2018 para protestar por los ucranianos encarcelados en Rusia y Crimea, entre ellos, el director de cine Oleh Sentsov, quien fue liberado en 2019.

Ucrania y Rusia dejaron de ser hermanos «Al hermano no se lo mata» El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó a los periodistas que había ordenado el retiro de los símbolos rusos de la ciudad. «Al hermano no se lo mata. A la hermana no se la viola. Al amigo no se le destruye su país. Por eso hemos retirado hoy este monumento», afirmó. Otras estatuas correrían la la misma suerte.

Ucrania y Rusia dejaron de ser hermanos El lazo de la amistad soviética La estatua, que ya ha sido derribada, consiste en una escultura de bronce de 6,20 metros de altura que representa a un trabajador ruso y otro ucraniano. Juntos sostienen en alto el lazo de la amistad soviética entre los pueblos para conmemorar la «reunificación» entre Rusia y Ucrania.

Ucrania y Rusia dejaron de ser hermanos «Ya no hay amistad con Rusia» El arquitecto Serhii Myrhorodskyi fue el encargado de diseñar anteriormente el monumento. Ahora, el hombre de 86 años dijo: «Es la decisión correcta. Ya no hay amistad con Rusia y no la habrá durante mucho tiempo, mientras Putin y sus secuaces estén en este mundo.»

Ucrania y Rusia dejaron de ser hermanos Una de las estatuas perdió la cabeza Durante la remoción de las estatuas, una de las dos cabezas se rompió y cayó al suelo. Los trabajadores tuvieron algunos problemas al principio, según explicó Klitschko en las redes sociales, pero finalmente lograron eliminar las grandes figuras: «De la misma manera, debemos expulsar al enemigo y a los ocupantes rusos de nuestro país», dijo el alcalde de Kiev.

Ucrania y Rusia dejaron de ser hermanos Alegría por la «desrusificación» Cuando la grúa desmontó el monumento y lo depositó en el suelo, alrededor de unas 100 personas expresaron su alegría. En el resto de Ucrania, la descomunización también avanza. Desde 2015, en respuesta a la anexión de Crimea, se han desmantelado monumentos rusos y se han rebautizado calles y plazas que llevaban los nombres de personalidades rusas.

Ucrania y Rusia dejaron de ser hermanos Otros símbolos rusos serán eliminados Según Klitschko, la alcaldía planea destruir unos 60 monumentos en la capital de Ucrania. Además, está previsto cambiar el nombre de 460 calles y otros objetos. La estación de metro que lleva el nombre del novelista León Tolstói también se vería afectada, pero no todos están de acuerdo: «Hay que distinguir entre los enemigos y la literatura mundial», dijo un ciudadano al The Guardian. (ju/cp)

Autor: Philipp Böll

