Pueblos indígenas recibirán apoyos directamente y sin intermediarios: López Obrador

El presidente recalcó que existe prioridad en la atención a los pueblos indígenas y afromexicanos "Daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los Pueblos Indígenas de México", dijo el presidente (Foto: EFE) El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas en Santa Lucía del Camino en Oaxaca, donde destacó el anuncio de que los apoyos se gestionarán directamente por las comunidades indígenas. López Obrador estuvo acompañado por el gobernador de la entidad, Alejandro Murat Hinojosa, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes y la senadora y cantante Susana Harp. Durante el evento representantes de etnias le pidieron que exista respeto a su autodeterminación y que se reconozca en forma plena sus derechos como comunidades indígenas. Adelfo Regino Montes, director del INPI, dijo que el instituto impulsará las políticas federales para apoyar a las comunidades indígenas así como un diálogo y consulta con éstas. Para ello, se instalarán 133 coordinaciones de atención. El gobierno dijo que se construirá un camino de respeto y coordinación con los Pueblos Indígenas y Afromexicano (Foto: Twitter INPI) López Obrador recalcó que existe prioridad en su gobierno para la atención a los pueblos indígenas y afromexicanos y por eso habrá un fortalecimiento a las lenguas y culturas. Premisas del programa Explicó que en el Programa Nacional de Indígenas habrá apoyo universal para los adultos mayores y las personas con discapacidad. La pensión será a partir de los 65 años y consistirá en la entrega de 1.274 pesos cada mes (62.91 dólares). El presidente también declaró que se le dará preferencia a los estudiantes indígenas para el otorgamiento de becas para los estudios de nivel básico, medio superior y superior. Incluso comentó que la mayoría de las nuevas universidades públicas que se construirán, serán en regiones indígenas. López Obrador afirmó que habrán recursos para la reconstrucción de los pueblos afectados por los sismos del año pasado (Foto: Twitter INPI) Se anunció que cada seis meses los productores recibirán un apoyo para que puedan sembrar. López Obrador hizo hincapié en que éste y todos los apoyos que se brindarán a los pueblos indígenas se harán de manera directa, sin intermediarios. Por primera vez los recursos públicos serán asignados y ejercidos directamente por los Pueblos Indígenas. "Se va a procurar transferir los recursos a las autoridades municipales de usos y costumbres", dijo el presidente. Impulso para mejorar los accesos terrestres También se comunicó que a partir de este sábado comenzará la pavimentación de caminos rurales que llevan a las cabeceras municipales de Oaxaca. Se otorgarán 2.600 millones de pesos para esos caminos y que será la propia comunidad quien realice los trabajos. Una de las premisas fundamentales del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas son las de fortalecer los procesos de autonomía y formas de organización propias (Foto: Twitter INPI) Habrá inversión y modernización en la infraestructura carretera y ferroviaria. El presidente declaró que se va a desarrollar en el Istmo de Tehuantepec, para ello se convertirá en la segunda zona libre para que se apoye a inversionistas y se creen trabajos. Se impulsará el acceso a los servicios de salud y a los trabajadores de este sector, se les va a basificar (dar plantillas laborales) paulatinamente además de homologar sus salarios. "Mejor que vayan hablando los hechos", afirmó el presidente durante el evento (Foto: Twitter INPI) López Obrador afirmó que habrán recursos para la reconstrucción de los pueblos afectados por los sismos del año pasado. "Tengan confianza, no voy a fallarles", aseveró. "A mi no me va a 'atontar' el poder. No me va a marear porque tengo principios. Prefiero dejarles a mis hijos pobreza pero no deshonra", concluyó. MÁS SOBRE ESTE TEMA: López Obrador se afilió a PENSIONISSSTE y anunció la reducción de comisiones en las Afores López Obrador financiará instalaciones para la Guardia Nacional con terrenos del Ejército Juan Ramón de la Fuente fue ratificado por el Senado como embajador de México ante la ONU

