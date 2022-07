Pucho y Tucutu lanzan remix de «Tuki Tuki» junto a Willy William

Entornointeligente.com /

El hit que grabaron junto a Gente de Zona, Motiff y Tony Succar se viste de gala con la participación del Dj y cantante francés

Pucho y Tucutu encienden el verano con el remix de Tuki Tuki . El exitoso dúo de músicos, productores, cantantes y compositores venezolanos lanzan la remezcla de su hit musical junto a Gente de Zona, Motiff y Tony Succar con Willy William como invitado de lujo y se disponen a conquistar al mundo entero con su pegajoso ritmo.

Willy William, conocido por el tema Mi Gente junto a Jbalvin se contagia de sabor latino con esta explosiva canción.

Tuki Tuki sonó con insistencia en Europa y en Francia estaba en el Top 10, y aunque Willy se encontraba en Corsica cuando escuchó el tema, se quedó enganchado. Un mensaje en redes sociales, en el que el cantante y Dj Francés les comentaba haber escuchado Tuki Tuki, dio pie a esta colaboración que promete hacer aún más global el hit de los hermanos Cedeño.

«Hey Guys just heard Tuki Tuki GDZ and You and Fucking love it. Congrats this is global», escribió Willy William, a lo que Pucho y Tucutu respondieron «Thank You brother nice to meet You… Let’s do a remix» y obtuvieron como respuesta «Oh Yes! Let’s work on it», dando pie a una explosiva reunión de talentos que trasciende fronteras.

A raiz de este remix, a Pucho y Tucutu se les ha presentado la posibilidad de viajar a Europa este verano para presentarse en distintas plazas e interpretar éste y otros de sus temas.

Desde su lanzamiento en plataformas digitales y emisoras de radio, Tuki Tuki se convirtió en un himno de fiesta que se adueñó del sitial de honor en las listas de reproducciones y en varias carteleras nacionales e internacionales. También, hicieron lo propio con Se Prendió, que además de destacar en listados dentro y fuera de Venezuela estuvo dos semanas en el primer lugar de su tierra natal.

Tuki Tuki , también les ha valido a Pucho y Tucutu tres nominaciones a la décima edición de los Premios Pepsi Music en el género Fusión Tropical en las categorías Tema, Video y Artista.

«Estamos felices con todo lo que está pasando, con la receptividad que ha tenido Tuki Tuki y con tantas satisfacciones que nos está dando. Agradecemos al público por hacer suyo este tema y a la academia por tomar en cuenta el trabajo que venimos haciendo, que no es más que el trabajo de dos venezolanos representando a nuestro país en el mundo», comentan Pucho y Tucutu.

Música y nuevos retos mantienen ocupada la agenda de Pucho y Tucutu, quienes han escrito y lanzado canciones que han estado más de 5 semanas dentro de las listas de Billboard. Como compositores han estado nominados al Grammy y en su portafolio cuentan con discos de oro y de platino en los Estados Unidos.

Su éxito también ha rebasado fronteras, siendo reconocidos en países como Estados Unidos, México, Francia, España, Argentina, Ecuador, Perú y Panamá.

Disfruta del remix de «Tuki Tuki» en https://youtu.be/SAI8MwAa_BE

Redes sociales de Pucho y Tucutu @puchoytucutu

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com