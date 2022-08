Pucho y Tucutu lanzan remix de «Tuki Tuki» junto a Willy William

Entornointeligente.com /

Pucho y Tucutu encienden el verano con el remix de Tuki Tuki junto a Gente de Zona, Motiff y Tony Succar con Willy William como invitado de lujo.

Willy William, conocido por el tema Mi Gente junto a Jbalvin, se contagia de sabor latino con esta explosiva canción.

Tuki Tuki sonó con insistencia en Europa y en Francia estaba en el Top 10, y aunque Willy se encontraba en Corsica cuando escuchó el tema, se quedó enganchado.

Un mensaje en redes sociales, en el que el cantante y Dj Francés les comentaba haber escuchado Tuki Tuki, dio pie a esta colaboración que promete hacer aún más global el hit de los hermanos Cedeño.

Pucho y Tucutu se disponen a conquistar al mundo entero con su pegajoso ritmo «Hey Guys just heard Tuki Tuki GDZ and You and Fucking love it. Congrats this is global», escribió Willy William, a lo que Pucho y Tucutu respondieron «Thank You brother nice to meet You… Let’s do a remix» y obtuvieron como respuesta «Oh Yes! Let’s work on it», dando pie a una explosiva reunión de talentos que trasciende fronteras.

A raiz de este remix, a Pucho y Tucutu se les ha presentado la posibilidad de viajar a Europa este verano para presentarse en distintas plazas e interpretar éste y otros de sus temas.

Desde su lanzamiento en plataformas digitales y emisoras de radio, Tuki Tuki se convirtió en un himno de fiesta que se adueñó del sitial de honor en las listas de reproducciones y en varias carteleras nacionales e internacionales.

También, hicieron lo propio con Se Prendió, que además de destacar en listados dentro y fuera de Venezuela estuvo dos semanas en el primer lugar de su tierra natal.

Tuki Tuki, también les ha valido a Pucho y Tucutu tres nominaciones a la décima edición de los Premios Pepsi Music en el género Fusión Tropical en las categorías Tema, Video y Artista.

