PTC legt eerste steen eigen gebouw

Op 21 februari herdacht het PTC zijn 24 jarig bestaan en werd het aangepaste logo onthuld. Daarmee wordt duidelijker de internationale richting die de onderwijsinstelling opgaat benadrukt

Entornointeligente.com /

– Na 24 jaar gebruik te hebben gemaakt van huurpanden krijgt het Polytechnic College (PTC) een eigen gebouw aan de Leysweg in de directe omgeving van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De eerste steenlegging was gisteren op het terrein dat de toenmalige regering in 2017 heeft toegewezen aan het instituut. Het project wordt in twee fasen uitgevoerd.

In de eerste fase is begonnen met het opzetten van ICT-praktijk- en leslokalen, in voorbereiding op de nieuwe specialisaties die in samenwerking met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank worden ontwikkeld. Eén daarvan, waarmee binnenkort wordt begonnen, is Robotics. Het PTC beschikt al over robots.

Ook de practicumcolleges van de programma’s ICT, werktuigbouwkunde, infrastructuur en elektrotechniek zullen in dit gebouw worden ondergebracht. Hierdoor zullen PTC-studenten in de eigen locaties vaardigheden opdoen. Volgens planning zal dit gebouw eind april worden opgeleverd. Door een kleurkaartenactie in 2019 en een lening bij de Hakrinbank is het instituut in staat geweest om de eerste fase op te starten.

Over de financiering voor de tweede fase wordt met sponsors gesproken. In die fase zal in samenwerking met de studenten van het PTC en Natin worden gewerkt aan het ombouwen van de barakken die het bedrijf Dalian heeft geschonken tot labfaciliteiten voor Hoger Laboratoriumonderwijs en Voedseltechnologie. Maar op programma staan ook een administratie ruimte, toiletgroep en parkeerterrein.

Het streven is om het volledig terrein tot ontwikkeling te brengen in 2021, waarna zal worden overgegaan tot de bouw van de PTC-campus. “Met eigen faciliteiten worden niet alleen de efficiëntie van het instituut vergroot en de logistieke kosten meer beheersbaar, maar ook de studiemogelijkheden voor de studenten nemen toe”, staat in een persbericht.

Op 21 februari herdacht het PTC zijn 24 jarig bestaan en werd het aangepaste logo onthuld. Daarmee wordt duidelijker de internationale richting die de onderwijsinstelling opgaat benadrukt.

Entornointeligente.com