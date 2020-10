Facebook prohíbe los anuncios anti-vacunas, pero con algunas excepciones

Entornointeligente.com /

En mitad de la carrera por la creación de una cura o paliativo frente a la actual pandemia del coronavirus, han vuelto a resurgir las campañas que abogan por la no vacunación , con un fuerte foco en las redes sociales. Un movimiento que finalmente ha llevado a Facebook a tomas nuevas cartas en el asunto, presentando una nueva política global sobre los anuncios relacionados con la salud pública dentro de sus plataformas.

Así pues, el gigante de las redes sociales ha anunciado que comenzará prohibir la presencia de anuncios que disuadan a las personas de vacunarse por cualquier motivo , a modo de refuerzo de su ya presente prohibición contra los anuncios que contienen información engañosa sobre las vacunas, desacreditadas por las autoridades sanitarias internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

De hecho, actualmente Facebook está trabajando con algunas organizaciones de salud globales como la propia OMS o UNICEF para difundir información sobre vacunas a varias comunidades con el objetivo de ayudar a aumentar la cantidad de personas que sí reciben vacunas.

Por desgracia, parece que Facebook no implementará esta nueva política hasta dentro de unos días, sumando además algunas excepciones a sus prohibiciones . Y es que una de las grandes problemáticas es que no cubrirá las publicaciones no remuneradas de cualquiera que intente desalentar la vacunación, o lo que es lo mismo, las publicaciones de cualquier usuario medio de su red social .

Además, tampoco se aplicará a los anuncios de promoción sobre políticas gubernamentales sobre vacunas. Aunque en este caso aún tendrá que aprobar estos anuncios antes de que se publiquen, sumando una etiqueta visual en la que se especifique que se trata de una campaña «pagada por» , ayudando a identificar quién los financia

Por último, destaca el hecho de que, a partir de esta semana y con un carácter limitado a los EE. UU., la empresa de Zuckerberg llevará a cabo una campaña de información que alentará a las personas a vacunarse contra la gripe este año . Una campaña que aparecerá tanto en su News Feed como a través del Centro de Información COVID-19 de Facebook. Además, se espera que la compañía expanda este esfuerzo a otros países durante las próximas semanas

