PSUV exige al Gobierno de Argentina devolver el avión venezolano que tiene secuestrado

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) exigió este lunes al presidente de Argentina, Alberto Fernández, devolver el avión venezolano de la aerolínea Conviasa que «tienen secuestrado» desde hace más de dos meses.

«El avión es venezolano y está secuestrado por el gobierno del presidente Fernández, es el único responsable», acusó el primer vicepresidente del PSUV en rueda de prensa.

«Lo que ocurra con ese avión y su tripulación es responsabilidad del gobierno argentino», señaló Cabello.

Informó que mañana habrá un marcha de las trabajadoras y trabajadores de Conviasa quienes exigen que se libere el avión que está en Argentina. «Nadie le está pidiendo, (al presidente Alberto Fernández), grandes cosas sino que actúe de acuerdo al Derecho Internacional», sostuvo Cabello.

Indicó que no hay diferencia entre las políticas del presidente Alberto Fernández y las que tenía hacia Venezuela el exmandatario Mauricio Macri.

«Ellos tienen (en Argentina) unos barcos nuestros, el gobierno de Macri no los quiso entregar, pero Macri se suponía que no los iba a entregar, pero como la política del señor Fernández es darle continuidad a todo lo que hizo Macri, él igual no nos ha querido entregar los barcos de Venezuela; no hay diferencia entre lo que él hace o pudiera hacer el señor Macri, ninguna diferencia», puntualizó Cabello.

El pasado 28 de julio, el juez federal argentino de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó liberar la carga del avión venezolano de Emtrasur, retenido desde hace siete semanas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, reseñó telesur

Se trata de autopartes de la marca Volkswagen, gestionadas por cuatro traders conocidas internacionalmente y que llegaron a esa nación suramericana en un Boeing 747-300, el cual arribó el pasado 6 de junio desde México y luego de hacer escala en Caracas, con 19 tripulantes (14 venezolanos y cinco iraníes).

LINK ORIGINAL: Correo del Orinoco

