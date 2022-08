Entornointeligente.com /

Evitaram entrar em Portugal através do aeroporto Francisco Sá Carneiro, utilizaram viaturas descaracterizadas e conseguiram escapar ao controlo das autoridades até chegarem a Guimarães para provocar distúrbios. Na noite desta terça-feira, 154 adeptos com ligações aos croatas do Hajduk Split — 23 dos quais portugueses — vandalizaram esplanadas e semearam o pânico na cidade minhota, em véspera de jogo para a Liga Conferência Europa.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com