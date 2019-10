PSP deteve 58 pessoas e apreendeu 88 veículos durante operação organizada pela Frontex

Entornointeligente.com /

A PSP deteve 58 pessoas, 39 das quais por tráfico de droga, e apreendeu 88 veículos no âmbito da sua participação na Operação JAD Mobile II direccionada à criminalidade automóvel que terminou a 4 de Outubro.

A operação decorreu na sequência do Projecto European Multidisciplinary Plataform Against Criminal Threats (EMPACT) Organized Property Crime (OPC).

“Esta acção operacional conjunta, organizada pela FRONTEX, foi sustentada numa análise de risco, visando o combate a várias tipologias criminais, em especial diferentes modalidades de criminalidade automóvel, incluindo furtos de veículos, o contrabando de veículos roubados e de partes de veículos e fraude documental”, é explicado.

Para além da FRONTEX, também a EUROPOL, INTERPOL, CELBET e CARPOL aderiram à operação, prestando apoio informacional em tempo real.

Subscrever × A PSP esclarece na nota que o objectivo da operação, direccionada para o problema da criminalidade automóvel, foi recuperar viaturas furtadas, componentes automóveis furtados ou provenientes de viaturas furtadas, combate à facilitação de imigração ilegal e causar instabilidade às actividades delituosas e aos perpetradores.

A acção visou a identificação de potenciais suspeitos, a apreensão de material furtado, ou de qualquer outro produto proibido, conhecer o circuito de “escoamento” dos componentes automóveis furtados ou provenientes do desmantelamento de viaturas furtadas, melhorar o conhecimento sobre o fenómeno e a recolha de informações e aumentar o sentimento de segurança na zona Schengen. A PSP representou Portugal nesta operação e estiveram presentes representantes da Albânia, Bósnia Herzegovina, Bulgária, Croácia, Alemanha, Kosovo, Lituânia, Montenegro, Macedónia do Norte, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Holanda e Reino Unido.

“Durante o decurso da operação foi implementado um centro de coordenação operacional na sede da FRONTEX em Varsóvia, com representantes de vários países europeus, para permitir a troca de informações em tempo real entre os países participantes na acção”, indica ainda a PSP.

