PSOE y Unidas Podemos aceptan que podrán votar diferente en todo lo que no sea la acción del Gobierno

PSOE y Unidas Podemos no quieren transmitir la imagen de que el próximo Gobierno de coalición funciona como dos Ejecutivos paralelos. El temor a esa disfunción ha llevado a los máximos responsables de los dos grupos parlamentarios a firmar este miércoles un protocolo de funcionamiento con hasta 20 medidas y compromisos. Estos se resumen en realidad en una promesa de trabajar con lealtad, ánimo de consenso y comunicándose las iniciativas e ideas con antelación para evitar sorpresas. De todos modos, ambas formaciones admiten que tendrán libertad para votar diferente en todo aquello que no forme parte de la acción de gobierno. Además, se ha alcanzado el compromiso de que los ministros no opinen sobre asuntos que incumben a los otros departamentos.

En este caso ha sido el PSOE el que primero ha informado de que en la mañana de este miércoles sus dos máximos dirigentes parlamentarios, la portavoz Adriana Lastra y el secretario general del Grupo, Rafael Simancas, han firmado con la aún portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, propuesta para ser ministra del nuevo Ejecutivo, y su relevo estos últimos meses en la Cámara baja, Ione Belarra, que se prevé que ocupe una secretaria de Estado, un documento que han llamado Protocolo de Funcionamiento, Coordinación, Desarrollo y Seguimiento del Acuerdo de Gobierno Progresista de Coalición. El nombre no deja lugar para muchas dudas de sus intenciones.

MÁS INFORMACIÓN El diseño del Gobierno complica a Pedro Sánchez el nombramiento de sus ministros Pablo Iglesias tiene ya perfilada su área en el Gabinete Presidente a la quinta y por dos votos El primer capítulo de ese acuerdo se titula Principios y reglas básicas de funcionamiento del Gobierno progresista de coalición y ahí ya dejan sentado que ambos partidos se deberán regir en ese ejecutivo “por los principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad, actuando en todo momento con diálogo, consenso, negociación y buena fe para implementar eficazmente el programa conjunto”. También precisan que el programa de Gobierno “se desarrollará en todo momento con pleno respeto a la Constitución española y al resto del ordenamiento jurídico”.

En ese punto se indica, además, que esa actitud se deberá cumplir, particularmente, con relación a lo señalado en el artículo 98 de la Constitución que precisa el título del Gobierno y la Administración: “El Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley; el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión; los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna; y la ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno”.

El tercer y último apartado de ese primer capítulo de compromisos apunta contra uno de los grandes temores que tenía en su día el propio candidato socialista, Pedro Sánchez, para estar en contra y muy prevenido de gobernar con dirigentes de Podemos y en especial con Pablo Iglesias. Y es cuando especifica que los componentes del futuro Gobierno de coalición “se comprometerán a la máxima discreción en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno y, de manera singular, en La Mesa Permanente y en la Comisión de Seguimiento Parlamentario”.

Esa comisión o mesa permanente la compondrán, tal y como adelantó EL PAÍS , 10 miembros, a repartir entre dos representantes de la Presidencia del Gobierno, dos de la vicepresidencia primera, dos de la vicepresidencia segunda (que ostentará Podemos), uno de la Secretaría de Estado de Comunicación, otro del área de comunicación de la vicepresidencia segunda (que ocupará Podemos), un miembro del Grupo Socialista y otro del grupo Unidas Podemos. La periodicidad de sus citas no es fija y la determinarán sus componentes con flexibilidad.

Sobre la citada Comisión Permanente de Seguimiento del acuerdo se indica así que en los primeros 30 días desde la conformación del ejecutivo progresista se constituirá esa Mesa Permanente con la meta “de revisar el funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos propuestos, coordinar la acción entre ambos socios y de unificar criterios y consensuar posiciones políticas para el desarrollo del programa”.

