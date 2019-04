Donald Trump aseguró que México está deteniendo a un gran número de migrantes centroamericanos

Entornointeligente.com / El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió hoy en su cuenta de Twitter que después de “décadas” México “ya está deteniendo” a migrantes centroamericanos (FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , escribió hoy en su cuenta de Twitter que después de “décadas” México “ya está deteniendo” a migrantes centroamericanos en la frontera sur. “Después de muchos años (décadas), México está deteniendo a un gran número de personas en su frontera sur, en su mayoría de Guatemala, Honduras y el Salvador. TODOS han estado tomando dinero de EE.UU. durante años, y no hacen absolutamente nada por nosotros, al igual que los demócratas en el Congreso!”, escribió en la red social.Abel ResendeLeer Más La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders , dijo este martes a Fox News que el gobierno del presidente Trump ha visto que México está “asumiendo un mayor sentido de responsabilidad en el proceso” “Necesitamos que continúen haciendo eso para que no nos veamos obligados a tomar medidas drásticas, como cerrar los puertos de entrada en nuestra frontera “, agregó Ayer, la secretaria de Gobernación dejó claro que las caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica “son una realidad, no un invento” por lo que aseguró que México no provoca el fenómeno, sino que coopera para atenderlo Todos han estado tomando dinero de EE.UU. durante años, y no hacen absolutamente nada por nosotros, al igual que los demócratas en el Congreso, escribió en la red social (Foto: Twitter) “La migración tiene como causa la pobreza o la violencia, o ambas. Sólo con desarrollo, justicia y seguridad atenderemos la masiva salida de habitantes de Honduras y otros países de Centroamérica. México no provoca el fenómeno; coopera para atenderlo. La cooperación es la clave.”, indicó la Secretaría en un comunicado vía Twitter Lo anterior lo expresó por el diferendo diplomático que se ha establecido entre México y Honduras sobre la conformación de una llamada “Caravana Madre” , de la que el gobierno del país centroamericano negó tener información “En febrero, más de 76 mil migrantes fueron detenidos en EUA, después de cruzar desde México . Este mes serán más de 100 mil, muchos de los cuales entraron a nuestro país en caravana. Las caravanas son una realidad, no un invento”, se lee en otro mensaje de Gobernación Las caravanas son una realidad, no un invento, dijo Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación (FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO) Por su parte, el presidente Trump amenazó con el cierre de la frontera con México si no se frena el flujo migratorio de centroamericanos. En respuesta, Marcelo Ebrard, canciller mexicano dijo que buscará el entend imiento, pero con respeto El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer en conferencia de prensa, dijo que su gobierno no se confrontará con Estados Unidos al ser cuestionado por las amenazas que lanzó Donald Trump de cerrar la frontera. “Creo que eso es lo mejor , tener una política de amistad con el gobierno de Estados Unidos, tener buena vecindad con el gobierno de EEUU, no engancharnos en una confrontación, en un pleito, e informar eso si, a todos los ciudadanos “, recalcó López Obrador El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer en conferencia de prensa, dijo que su gobierno no se confrontará con Estados Unidos (FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO) Además, el titular del Ejecutivo en México agregó que el porcentaje de mexicanos deportados por la frontera norte es de 16%, pero indicó, “T enemos que ayudar porque por nuestro territorio pasan migrantes centroamericanos y tenemos que ordenar esa migración , que sea legal y al mismo tiempo que se protejan derechos humanos, pero serenos, tranquilos, sin aspavientos y con mucha prudencia” , señaló el mandatario mexicano TEMAS RELACIONADOS Andrés Manuel López Obrador caravanas migrantes Centroamérica Cierre de la frontera Donald Trump eeuu Frontera Norte frontera sur México Olga Sánchez Cordero

