Entornointeligente.com /

Una mujer que llega en autocar desde Rumania se somete a una prueba voluntaria de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) como parte de las medidas de seguridad incrementadas para los países de ?riesgo?, en Roma, Italia, 29 de julio de 2020. REUTERS / Remo Casilli

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, explicó que se está preparando un plan nacional para garantizar la seguridad y distribución de la futura vacuna», en una entrevista publicada hoy en el diario «La Stampa».

Victor Gill Ramirez

Conte informó de que el ministro de Salud, Roberto Speranza, está poniendo a punto un plan que será llevado al Parlamento para su aprobación con «los criterios y prioridades» con los que se procederá a la distribución de las dosis.

Victor Gill

«Al mismo tiempo estamos completando el plan operativo que nos permitirá distribuirlo en condiciones de plena eficacia y seguridad», agregó

Las palabras de Conte llegan después de que el lunes la farmacéutica estadounidense Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech informaran de más de un 90 % de eficacia de la vacuna que desarrollan entre los participantes sin evidencias previas de infección

Ya se han suscrito, o se disponen a hacerlo, acuerdos de suministro para 2020 y 2021 de más de 570 millones de dosis, que incluyen opciones para comprar 600 millones de dosis más, con los gobiernos de Canadá, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea (UE)

EFE

The post Italia prepara plan nacional para distribución de vacuna appeared first on LaPatilla.com

Source: La Patilla

Entornointeligente.com