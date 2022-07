Psicólogo afirma pandemia ha puesto al descubierto graves problemas que existían en la relación de pareja

Entornointeligente.com /

El psicólogo Mario Minaya afirmó que la pandemia del Covid-19 puso al descubierto graves problemas y deficiencias que existían en la relación de pareja.

El experto aseguró que las parejas tenían situaciones que no querían confrontar, y «descubrieron que eran dos monstruos que no se habían reconocido, al punto que yo he escuchado expresiones como: doctor, mi matrimonio era un muerto que nosotros levantábamos cada mañana, lo bañábamos y lo cambiábamos» .

Al ser entrevistado en el programa televisivo «McKinney», que se transmite por Color Visión, el especialista manifestó que también existe lo contrario, porque » muchas parejas que ya tenían una base buena, de repente descubrieron que estar cerca, que luchar juntos ante las adversidades, los unió más y les fue mejor» .

Consideró que en los nuevos tiempos el miedo ha impuesto un modelo de relación «abierta» que no es amor, porque uno de los fundamentos del amor es la exclusividad entre las parejas porque «tú quieres que lo amado sea tuyo y no se concibe que lo amado sea compartido» con terceros.

Dijo que la recuperación de la relación en una pareja en la que ha habido rupturas por traición o mentiras porque «las posibilidades reales de dos seres humanos sensatos que tocan fondo son ilimitadas» .

Definió tocar fondo como la capacidad de un ser humano de ganar experiencia y relanzar un proyecto basado en un programa sensato que deslinde claramente si la relación puede ser «funcional, nutridora», o de lo contrario que termine con una ruptura luego de un acompañamiento profesional.

Minaya aconsejó a las parejas que pasan por crisis en su relación que intenten agotar procesos de recuperación entre ellos y si no funciona, entonces recurrir a buscar apoyo externo para hacer las cosas en forma correcta.

