PSI20 segue em terreno negativo com ações da EDP a pressionarem negociações

Entornointeligente.com / Pelas 08:35, a bolsa de Lisboa seguia com o principal índice a desvalorizar-se 0,37% para 5.297,92 pontos, com seis ações em alta, oito em queda e quatro inalteradas. A liderar as perdas seguiam os títulos da Pharol e da EDP Renováveis, que perdiam 1,48% e 0,71% para 0,19 euros e 8,44 euros, respetivamente. A EDP seguia em baixa de 0,68% para 3,51 euros, a pressionar o índice, assim como a Galp que perdia 0,39% para 14,16 euros. Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever Do lado dos ganhos, o BCP seguia em alta de 0,38% para 0,24 euros, seguido da Sonae Capital de 0,34% para 0,88 euros. A Jerónimo Martins seguia, por sua vez, a avançar 0,22% para 13,57 euros. As principais bolsas europeias, exceto Frankfurt, estavam hoje em alta, com os investidores à espera do dado do desemprego dos Estados Unidos em março e, como já vem sendo habitual, de desenvolvimentos do ‘Brexit’. Na agenda de hoje está a reunião dos ministros da Economia e Finanças da zona euro em Bucareste, bem como as negociações entre Washington e Pequim. Nas palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as negociações entre as duas maiores economias do mundo estão no bom caminho e podem durar mais cerca de um mês e meio, apesar de ainda se ter marcado o encontro definitivo. A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1230 dólares, contra 1,1216 dólares na quinta-feira. O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu hoje em baixa, a cotar-se a 69,29 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,14% do que na sessão anterior e depois de ter estado acima dos 85 dólares no início de outubro. LINK ORIGINAL: Diario Noticias

