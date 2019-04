PSG empata com Estrasburgo e adia festa do título francês

Entornointeligente.com / O PSG empatou 2-2 este domingo com o Estrasburgo e desperdiçou assim a oportunidade de festejar o título de campeão francês à 31ª jornada da Ligue 1. O empate do Lille esta tarde permitia aos parisienses sagrarem-se campeões ainda esta jornada, mas Mpbapé e companhia não o conseguiram. Choupo Moting, aos 13 minutos e Kehrer, aos 82′ marcaram para o PSG. Da Costa (26′) e Anthony Gonçalves (38′) fizeram os golos do Estrasburgo. Apesar do empate, o PSG lidera a classfificação com 81 pontos, mais 20 do que o Lille. O Estrasburgo ocupa a nona posição com 43 pontos. Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. SubscreverLINK ORIGINAL: Diario Noticias

