Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições FATO ou FAKE Restituição do IR Varíola dos macacos UcconX PSDB confirma Rodrigo Garcia como candidato à reeleição em SP Oficialização da candidatura foi feita na convenção do partido, que ocorreu no Ginásio do Ibirapuera na manhã deste sábado (30). Por g1 SP — São Paulo

30/07/2022 11h47 Atualizado 30/07/2022

1 de 1 O governador Rodrigo Garcia (PSDB) é lançado oficialmente como candidato à reeleição em evento neste sábado (30). — Foto: Reprodução/TV Globo O governador Rodrigo Garcia (PSDB) é lançado oficialmente como candidato à reeleição em evento neste sábado (30). — Foto: Reprodução/TV Globo

O PSDB confirmou, na manhã deste sábado (30), o governador Rodrigo Garcia como candidato à reeleição na disputa de outubro.

A homologação da candidatura aconteceu em um evento no Ginásio do Ibirapuera, na Zona Sul da capital paulista. A convenção não contou com transmissão pela internet.

Também estiveram presentes o presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi; o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi; o presidente da Câmara de São Paulo , Milton Leite (União); o ex-secretário da Educação, Rossieli Soares; e os deputados federais Joice Hasselmann (PSDB) e Alexandre Frota (PSDB).

Eleições: convenções partidárias começam nesta quarta-feira (20) Eleições: veja quem são os pré-candidatos aos governos dos 26 estados e do DF

Na última pesquisa Datafolha, de 30 de junho, Rodrigo estava com 13% das intenções de voto no cenário sem Márcio França (PSB) , que desistiu da candidatura ao governo em 8 de julho.

O governador tem 48 anos, nasceu em Tanabi, interior de São Paulo, e é advogado. Elegeu-se deputado estadual pela primeira vez em 1998, depois se reelegeu por mais dois mandatos.

Foi vice-governador da gestão de João Doria (PSDB), assumindo o governo em abril deste ano após a renúncia do então governador . Em maio do ano passado, Garcia deixou o DEM depois de 27 anos e se filiou ao PSDB. A mudança foi o primeiro passo para que ele disputasse a cabeça de chapa na eleição para o governo de São Paulo neste ano.

Antes, também foi secretário de Desburocratização na Prefeitura de São Paulo na gestão de Gilberto Kassab (PSD) e deputado federal por dois mandatos. Foi três vezes secretário no governo do estado, nas pastas de Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e Habitação.

Vídeos: Tudo sobre São Paulo e região metropolitana

8 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com