PSD questiona MAI sobre distúrbios com adeptos croatas no centro de Guimarães

O PSD questionou esta quarta-feira o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, sobre os distúrbios no centro histórico de Guimarães , distrito de Braga, na noite de terça-feira, provocados por adeptos do clube de futebol croata Hadjuk Split.

Numa pergunta dirigida ao ministro da Administração Interna, o PSD escreve que «são habituais os encontros de futebol com largas centenas e mesmo milhares de adeptos» a deslocarem-se a Portugal acompanhando o seu clube.

«Pelo menos quando esses eventos ocorrem em Lisboa ou no Porto, a Polícia de Segurança Pública (PSP) tem sabido antecipar estas situações de potencial distúrbio da ordem pública e tem sabido actuar por forma a que a vinda de tais grupos organizados de adeptos não seja feita com prejuízo da tranquilidade e ordem pública», salienta o partido.

O PSD cita declarações feitas esta quarta-feira pelo presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, que considerou que a PSP «falhou» ao ter deixado aqueles adeptos à solta na cidade e já pediu ao Ministério da Administração Interna o reforço da polícia e a «articulação» com a Polícia Judiciária e com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, para detenção dos adeptos em questão.

«As declarações do senhor presidente da Câmara Municipal têm que ser consideradas vexatórias do senhor ministro da Administração Interna, na medida em que se vê ser necessário que seja um autarca, em declarações públicas, vir publicamente ‘pedir’ ao titular da pasta que exerça a sua função», lamenta o PSD.

Por outro lado, continuam os sociais-democratas, «a decisão dos comerciantes de encerramentos dos seus espaços comerciais (anunciada pela sua associação representativa), não estando o país em situação de guerra civil, é a demonstração acabada não apenas da incapacidade como – pior – da falta de confiança dos cidadãos nas suas forças de segurança para garantirem a ordem pública».

Neste contexto, o PSD exige esclarecimentos ao ministro da Administração Interna sobre «como explica que não tenha sido possível antecipar estes eventos», à semelhança de outras «situações análogas» e «o que justifica o cenário quase de batalha civil a que todo o país pôde assistir tenha tido lugar sem que se tivesse sido notado a presença de uma única patrulha na cidade de Guimarães na noite anterior a um encontro de futebol com factores evidentes de perigosidade, mesmo que para um observador pouco experimentado».

«Não considera o senhor ministro que os eventos de ontem, na cidade de Guimarães, exibem de Portugal uma imagem de incapacidade para lidar com fenómenos de massas associados ao futebol, deitando por terra a imagem de segurança e preparação para albergar grandes eventos, imagem que ao longo de anos fomos construindo?», questionam os sociais-democratas.

Na pergunta, o PSD refere um comunicado emitido pelo comando distrital de Braga da PSP «no qual considerou que se tratou de ‘um pequeno incidente sem quaisquer consequências ou danos físicos ou patrimoniais, até ao momento'».

«Como explica o senhor ministro o eufemístico comunicado do comando distrital da PSP de Braga? Procurando reduzir os eventos e as suas diferentes dimensões, optando por desvalorizar o sentimento de insegurança inequivocamente causado na população, nos comerciantes e até no autarca do concelho, reduzindo os eventos a «um pequeno incidente sem quaisquer consequências ou danos físicos ou patrimoniais»?», questionam.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) identificou 154 adeptos do clube de futebol croata Hadjuk Split por alegadamente terem arremessado cadeiras e tochas no centro histórico de Guimarães, distrito de Braga, na noite de terça-feira.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o Comando Distrital de Braga da PSP confirma ter recebido queixas sobre «aproximadamente 100 indivíduos» a «causar distúrbios», incluindo «arremesso de mobiliário de esplanadas e deflagração de artefactos pirotécnicos» por volta das 22h30 de terça-feira.

Após a derrota da primeira mão , por 3-1, na Croácia, o Vitória de Guimarães recebe esta quarta-feira o Hajduk Split, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, agendado para as 17h, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, já exigiu que os «arruaceiros» adeptos do Hajduk Split identificados pela PSP sejam impedidos de assistir ao jogo.

LINK ORIGINAL: Publico

