PSD oficializa candidatura de Alexandre Kalil ao governo de MG em convenção Deputado estadual André Quintão (PT) será o vice na chapa do ex-prefeito. Por g1 Minas — Belo Horizonte

24/07/2022 13h26 Atualizado 24/07/2022

1 de 1 Alexandre Kalil durante discurso na convenção. — Foto: Fabiana Almeida/TV Globo Alexandre Kalil durante discurso na convenção. — Foto: Fabiana Almeida/TV Globo

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil ( PSD ) foi oficializado como candidato ao governo de Minas Gerais em convenção partidária realizada na manhã deste domingo (24).

A convenção aconteceu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e oficializou também o nome de Alexandre Silveira (PSD) como candidato ao Senado.

«Governar é por infraestrutura, saúde, educação e ação social no orçamento. Governar é tomar conta do povo que te elege», disse Kalil, em discurso no púlpito da Assembleia.

Em discurso, Kalil relembrou feitos ao longo da gestão frente à Prefeitura de BH e ressaltou o apoio à candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto.

Mais cedo, a convenção da federação formada por PT, PV e PCdoB oficializou o nome do deputado estadual André Quintão (PT) como vice na chapa.

Natural e ex-prefeito de Belo Horizonte, Kalil tem 63 anos e é pai de três filhos. Foi reeleito em primeiro turno com 63,36% dos votos em 2020 . Foi, também, presidente do Clube Atlético Mineiro entre 2008 e 2014.

