PSD/Madeira defende revisão constitucional até 2026

O PSD/Madeira defendeu esta terça-feira que uma revisão constitucional deve ser desencadeada na actual sessão legislativa, considerando que o PS e o PSD na República podem comprometer-se com o aprofundamento da autonomia. «A revisão da Constituição é fundamental e deve começar já nesta sessão legislativa», afirmou o líder da bancada social-democrata no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira.

Jaime Filipe Ramos considerou que, com uma maioria política do PS e sendo o PSD o maior partido da oposição na República, pode ser «assumido o compromisso de aprofundar a autonomia, caso haja vontade política».

Numa intervenção política, o deputado madeirense salientou que a cimeira entre os governos da Madeira e dos Açores realizada entre 12 e 14 de Setembro foi um «passo histórico» para «acabar com o divisionismo» entre os dois arquipélagos que «apenas beneficia o Estado».

Segundo o representante, esta aproximação permite que as duas regiões defendam em conjunto junto da República, entre outros, as revisões constitucionais e da Lei das Finanças Regionais, e reforça a capacidade de negociação em sede de Orçamento do Estado.

«Basta do tempo da divisão que apenas beneficiava quem governava o Estado, não as duas regiões», declarou, opinando que «o mais importante é a força e determinação em defender as autonomias». Jaime Filipe Ramos criticou «a postura dos que acham que trair a sua região traz mais benefícios para si do que para os que nela residem», os quais «proliferam na Madeira e Açores e preferem a República».

Para Jaime Filipe Ramos, ganhar significa ter o reconhecimento do Estado para as especificidades das duas regiões autónomas e não alimentar o «jogo de beneficiar uma em detrimento de outra».

A cimeira, insistiu, contribuiu para acabar com um «ciclo negativo para o início de um novo, da autonomia, de diálogo com o Estado, respeito, capacidade de negociação, e onde o que é diferente deve ser respeitado para que possa ser igual ao resto do país».

Respondendo a vários deputados, Jaime Filipe Ramos censurou a postura do PS/Açores em matéria de revisão da Lei das Finanças Regionais, indicando que a estrutura partidária «vai apresentar uma proposta para atrapalhar, para fazer um frete à República». O social-democrata sublinhou que o objectivo do seu partido nesta região foi apresentar uma proposta de revisão que beneficie e seja «justa para as duas regiões autónomas».

