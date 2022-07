PSD junta-se à IL e BE e pede explicações sobre presidente do IEFP

Entornointeligente.com /

O PSD quer saber que diligências foram tomadas pelo Governo face às notícias de que a presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), Adelaide Franco, poderá ter recebido indevidamente subsídio de desemprego. Os sociais-democratas juntam-se assim à Iniciativa Liberal e ao BE que pediram nesta sexta-feira explicações ao Governo sobre a acumulação de subsídio de desemprego com actividade não remunerada , a forma como os centros de emprego aplicam a lei e o eventual «comportamento abusivo» da actual presidente do IEFP.

«Que diligências foram tomadas pelo Governo, ou por outros órgãos com responsabilidades nesta matéria, com vista ao apuramento dos factos e eventuais responsabilidades», lê-se numa pergunta entregue no parlamento pelo PSD, dirigida à ministra do Trabalho, Solidariedade e segurança Social, Ana Mendes Godinho, divulgada este sábado.

Nesta pergunta, com data de quinta-feira, um grupo de deputados sociais-democratas, encabeçado por Clara Marques Mendes, defende que o IEFP «tem de registar uma elevação ética sem mácula e uma estrita observância das disposições legais em vigor», tendo em conta e os «elevados montantes nacionais e comunitários» que movimenta e a sua «enorme relevância no mercado de trabalho nacional».

Os sociais-democratas referem que, «de acordo com as notícias veiculadas pela comunicação social, a senhora presidente do conselho directivo do IEFP poderá ter recebido prestações sociais indevidas, designadamente de subsídio de desemprego».

«Esta situação, a ser verdade, é de enorme gravidade, desde logo porque está em causa um titular de cargo público, com responsabilidades executivas num instituto com competências e atribuição em matéria de emprego», consideram os deputados do PSD.

Segundo os sociais-democratas, «a bem da salvaguarda do bom nome da instituição e da sua actual presidente, importa um cabal esclarecimento que a tutela deve prestar».

Subscrevem esta pergunta dirigida à ministra do Trabalho, além de Clara Marques Mendes, os deputados do PSD Nuno Carvalho, Helga Correia, Fernando Negrão, Mónica Quintela e Fátima Ramos, entre outros.

Maria Adelaide Franco foi nomeada, em regime de substituição, para o cargo de presidente do conselho directivo do IEFP, em despacho de Maio deste ano, assinado pelo secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes.

Na terça-feira, o Jornal de Negócios noticiou que o «percurso da presidente do IEFP levanta dúvidas legais», porque, «ao contrário do que indica o despacho de nomeação, Adelaide Franco recebeu subsídio de desemprego quando foi dispensada da empresa que fundou» — a MindsetPlus — «e que a voltou a contratar».

De acordo com o Negócios, Adelaide Franco alegou que as actividades que teve entretanto nessa empresa foram «pontuais» e «não remuneradas», mas ainda assim, «olhando em abstracto para a legislação, advogados concluem que não pode haver actividade com a empresa que deu origem ao subsídio, mesmo que não remunerada».

Na quinta-feira, o PÚBLICO noticiou que o Instituto da Segurança Social «está a verificar a atribuição de subsídio de desemprego» à actual presidente do IEFP.

