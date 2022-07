PSD e CDS juntos (de novo) na corrida à liderança do Governo da Madeira em 2023

Entornointeligente.com /

O PSD e o CDS-PP vão concorrer juntos às eleições legislativas da Madeira em 2023, renovando a coligação que governa a região desde 2019, anunciou esta sexta-feira o líder dos sociais-democratas madeirenses, Miguel Albuquerque.

«Neste momento, está dissipado qualquer equívoco quanto à forma como vamos às eleições» regionais de 2023, disse o também presidente do Governo Regional, acrescentando: «Acho que é fundamental mantermos a unidade na acção a nível governativo e parlamentar.» Miguel Albuquerque falou esta tarde no encerramento das jornadas parlamentares conjuntas do PSD e do CDS-PP, que decorreram no Funchal e assinalaram o fim da 3.ª sessão legislativa da Assembleia Legislativa da Madeira.

O PSD e o CDS-PP assinalaram um acordo de coligação parlamentar e governamental em 2019, na sequência das eleições regionais desse ano , quando os social-democratas perderam a maioria absoluta com que sempre governaram a região autónoma, e mantiveram-no nas autárquicas de 2021.

Em Março, na abertura do 18.º congresso regional do partido, Albuquerque recusou discutir coligações durante aquele encontro, tendo referido, no entanto, que «deixava a porta aberta» e que «o parceiro preferencial para negociação era o CDS-PP».

No final de Junho, durante o congresso regional do CDS-Madeira, o líder do partido, Rui Barreto, reiterou a vontade de fazer um acordo pré-eleitoral nas próximas eleições legislativas regionais, afirmando que os centristas querem continuar a ser um «garante de estabilidade».

«O nosso trabalho é combate político» Durante a sua intervenção no encerramento das jornadas parlamentares, Miguel Albuquerque defendeu ser necessário «dar um combate sem tréguas à oposição», sem qualquer «complacência», visando «desmascarar e, sobretudo, denunciar as falsidades, mentiras e absurdos que diariamente» lança na região. Segundo disse, a oposição na Madeira (PS, JPP e PCP) não faz «um trabalho de escrutínio ao Governo Regional», nem apresenta propostas alternativas, optando por «difundir mentiras, calúnias e falsidades relativamente à acção parlamentar e governativa da maioria».

«O nosso trabalho é combate político», sublinhou, sustentando que a oposição é composta por «gente que não está habilitada para governar, não tem competência e sanidade política para gerir a Madeira, defender a autonomia politica, a liberdade e direitos do povo». «São provincianos e não têm fibra para defender a Madeira face às ameaças do centralismo», afirmou.

A grande ameaça da Madeira seria essa gente [oposição] ser eleita para qualquer cargo governativo na região Miguel Albuquerque Para o líder madeirense , «a grande ameaça da Madeira seria essa gente [oposição] ser eleita para qualquer cargo governativo na região». No seu entender, isso «seria o fim da autonomia, do desenvolvimento e da capacidade que os madeirenses têm de decidir o seu destino através do sufrágio».

Num quadro de bipolarização política neste arquipélago, Miguel Albuquerque considerou ser fundamental «estreitar a articulação e informação entre o Governo e os dois grupos parlamentares», no sentido de ser feito «um combate mais coeso», e continuar a «desmistificar as mentiras, fraudes e equívocos deliberados» da oposição.

Também agradeceu a «forma coesa, interveniente e acutilante» como os grupos parlamentares da maioria PSD/CDS têm feito o seu trabalho, realçando que os compromissos assumidos pelos dois partidos «têm sido escrupulosamente cumpridos».

«Não é fácil gerir um governo de coligação. É preciso haver confiança, reciprocidade, sobretudo compreensão». Este clima, disse, «tem existido», o que contribuiu para o sucesso das medidas executadas para fazer face «a uma das maiores crises de sempre na história da Madeira».

A região viveu nos últimos anos, segundo o presidente do executivo, uma crise de saúde pública , uma crise social e económica, que fez o PIB regional cair quase 9%, tendo a maioria de coligação actuado de «forma articulada, acutilante e, sobretudo, inteligente». «Perante as dificuldades, a coligação ainda mais coesa ficou, porque é no período das dificuldades que se vê quem é que sabe governar. É que se vê quem tem fibra, garra e determinação para governar bem», observou.

