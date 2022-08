PSD de volta ao calçadão um mês antes de Costa lançar o ano político socialista

Entornointeligente.com /

Ideologia e 120 quilómetros separam os protagonistas do regresso da política ao Algarve no fim-de-semana mais forte da época de veraneio: no domingo 14 de Agosto, a partir das 19h, o PSD ocupa o extremo nascente do calçadão de Quarteira para retomar a tradição da Festa do Pontal com música, jantar e discurso do presidente do partido, depois de Rui Rio ter mudado o perfil do evento em 2018; à mesma hora, o PCP faz um comício com música no centro de Vila Real de Santo António. Dois dias antes, na sexta-feira dia 12, a Iniciativa Liberal instala-se no barlavento, na Praia da Rocha, em Portimão.

